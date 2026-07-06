"Buna uymayan hiçbir ürün piyasada kalmayacak" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan net sözler! Restoranlarda yeni dönem

Türk Gıda Kodeksi nedir? Vatandaşların ne yediğini bilmesinin bir hak olduğunu defalarca dile getirdiniz, bu konuda kamuoyuna ve vatandaşlara neler söylemek istersiniz?

Vatandaşlarımızın ne yediğini, ne tükettiğini bilmesi en temel insani ve hukuki hakkıdır. Biz bu temel hakların en büyük savunucusuyuz.

Türk Gıda Kodeksi, tarladan ve çiftlikten başlayıp sofraya uzanan zincirde, gıda maddelerinin sahip olması gereken asgari teknik ve hijyen kriterlerini, gıda katkı maddelerini, kalıntı düzeylerini, ambalajlama ve etiketleme kurallarını belirleyen gıda anayasamızdır.

Bu kodeks; bilimin ışığında, uluslararası standartlarla uyumlu şekilde, Bakanlığımız bünyesindeki yine Bakanlığımız temsilcileri, diğer ilgili bakanlıklar, üniversiteler, araştırma kurumları ve sektör temsilcisi meslek kuruluşları (TSE, TGDF vb.) uzmanlarından oluşan Ulusal Gıda Kurulu tarafından sürekli güncellenmektedir.

“DEVRİM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK”

Son dönemde kodekste yaptığımız devrim niteliğindeki değişikliklerle; gıda taklit ve tağşişinin önüne geçmek için adlandırma, etiketleme ve ürün içerik kurallarını çok daha katı hale getirdik. Tüketicinin algısını yanıltan, sanki içinde o malzeme varmış gibi hissettiren yapay aromalı ve aldatıcı görselli ürünlere karşı duruşumuz nettir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar; arkasında devlet güvencesi olmayan, kodekse uymayan hiçbir ürünün piyasada barınmasına izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz.

Türk Gıda Kodeksi üreticilere içerik doğruluğu, şeffaf etiketleme ve güvenilir üretim konusunda ciddi sorumluluklar yüklüyor ancak tüketicilerin de bilinçli tercih yapabilmesi gerekiyor. Bakanlık olarak hem üreticiyi denetleyen hem de tüketiciyi bilinçlendiren nasıl bir yol haritası izliyorsunuz?

Bahsettiğiniz gibi, Türk Gıda Kodeksi üreticiye çok büyük ve kaçınılmaz sorumluluklar yüklüyor. Biz Bakanlık olarak bu süreçte çift yönlü bir strateji yani "Etkin Denetim" ve "Bilinçli Tüketim" yol haritasını takip ediyoruz.

Üreticilerimizin içerik doğruluğu ve şeffaf etiketleme kurallarına uyması için 8 bin 500’den fazla denetçimizle 81 ilde, 7 gün 24 saat sahadayız. Yılda ortalama 1.3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz.

Artık taklit ve tağşiş yapanları, vatandaşımızın sağlığını hiçe sayanları eski sistemde olduğu gibi aylarca beklemeden, anlık olarak duyuruyoruz. Vatandaşlarımız da buradan anlık olarak görüyor, takip ediyor.

Denetim ne kadar güçlü olursa olsun, en iyi denetçi bilinçli tüketicidir. Tüketicilerimizin raftaki ürünü doğru okuyabilmesi ve bilinçli tercihler yapabilmesi için yeni bir dönem başlattık. Bunun için de vatandaşlarımızın gıda okuryazarlığını artırmaya dönük projeler yürütüyoruz.

“ŞÜPHE GÖRDÜKLERİ HER DURUMU BİZE BİLDİRSİNLER”

Vatandaşlarımızın gıdanın topraktan sofraya geliş sürecini anlaması, mevsiminde tüketim yapması, israfı önlemesi ve en önemlisi etiket okuma alışkanlığı kazanması için kapsamlı projeler yürütüyoruz.

Bunun dışında vatandaşlarımızı denetim mekanizmamızın birer parçası haline getirdik. Şüpheli gördükleri her durumu ‘Alo 174’ hattı üzerinden veya WhatsApp ihbar hatlarımızdan bize bildiriyorlar.

Güvenilir gıdada dijital devrimimizin en stratejik adımını atarak, Güvenilir Gıda mobil uygulamasını devreye aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı'nın teknolojik mührü olan bu uygulamamız ile tüm bürokratik işlemleri kaldırdık.

Son dönemde özellikle sosyal medyada ve dijital platformlarda gıda ürünlerine yönelik bilgi kirliliği ve asılsız iddialar hızla yayılabiliyor. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması ve gıda güvenliği konusunda panik dalgalarının önlenmesi adına Bakanlık olarak nasıl bir strateji yürütüyorsunuz?

Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri de maalesef gıda konusundaki bilgi kirliliğidir.

“BİLİMİN VE ŞEFFAFLIĞIN SESİNİ YÜKSELTECEĞİZ”

Bizim bu konudaki duruşumuz nettir: Gıdada spekülasyona geçit vermeyecek, bilimin ve şeffaflığın sesini yükselteceğiz.

Bakanlığımız bünyesinde, alanında uzman akademisyenlerden ve bilim insanlarından oluşan bilimsel komiteler ile güçlü bir mekanizma işletiyoruz. Sosyal medyada ya da kamuoyunda gıda güvenliğiyle ilgili bilim dışı bir iddia ortaya atıldığı anda, bu kurulumuz hızla toplanarak konunun teknik ve bilimsel raporunu hazırlıyor. Vatandaşımıza anında, en doğru ve şeffaf bilgiyi ulaştırıyoruz.

Vatandaşlarımızdan ricamız; kaynağı belli olmayan, uzmanlığı tartışılır kişilerin videolarına veya paylaşımlarına itibar etmemeleridir. Bakanlığımızın resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve gıda güvenliği bilgi platformları en güvenilir rehberdir. Biz tarım ve gıda okuryazarlığını artırırken, vatandaşımıza "doğru bilgi kaynağını seçme" bilincini de aşılıyoruz.

Sonuç olarak; vatandaşımızın içi rahat olsun. Biz, sofranıza gelen her ürünü laboratuvarlarımızda bilimsel olarak denetlerken, zihinlerinizi bulandırmaya çalışan bilgi kirliliğine karşı da bilimin ve doğrunun kalkanı olmaya devam edeceğiz.

BAKAN YUMAKLI RESTORANLARDAKİ YENİ DÖNEMİ DUYURDU

Son olarak 1 Temmuz’da yürürlüğe giren kafe ve restoranlar için yeni bir uygulamanız var. Buna ilişkin bilgi verir misiniz?

Bu, güvenilir gıda için yine şeffaflık ilkesi gereği hayata geçirdiğimiz yeni bir uygulama. Restoran ve kafelerde adeta şeffaf menü uygulamasına geçiş zorunlu hale geliyor. Artık sipariş verirken yemeklerin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerleri menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla görülebilecek. Buradaki amacımız, hem vatandaşımızın ne yediğini bilmesi hem de sağlıklı beslenmeye katkı sağlamak.

Ulusal zincir işletmelerde 1 Temmuz’da başlayan bu uygulamayı kademeli olarak yaygınlaştıracağız. 2027 yılı sonu itibarıyla tüm restoran ve kafelerde bu sistem geçerli olacak. Elbette denetim personelimiz menüleri denetleyecek, uymayan işletmelere gerekli yaptırımlar uygulanacak.