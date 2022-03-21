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Bundesbank'tan 'enflasyon' uyarısı! Mart ayında....

21.03.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Rusya-Ukrayna savaşının Almanya'daki ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını belirterek, ülkede enflasyonun mart ayından itibaren artacağı uyarısında bulundu. Almanya'da ocak ayında yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5,1'e ulaşmıştı.

Bundesbank'tan 'enflasyon' uyarısı! Mart ayında....

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik mart ayı raporu yayımlandı.Raporda, Rusya-Ukrayna savaşının Alman ekonomisinin toparlanmasını geçici olarak yavaşlattığı belirtilerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının etkilerinin Almanya'daki ekonomik faaliyetler üzerinde mart ayından itibaren gözle görülür bir etkisi olması muhtemel." denildi.

Savaşın etkisiyle yüksek enerji fiyatlarının hanehalkının tüketimi ve enerji yoğun sanayinin üretimini azalttığına işaret edilen raporda, "Savaş nedeniyle enflasyon oranının önümüzdeki aylarda daha da artması muhtemel. Bu da özellikle enerji fiyatlarından kaynaklanacak." ifadesi kullanıldı.

Raporda, savaş ile tedarik zincirlerindeki sıkıntıların yeniden kötüleştiğine dikkati çekilerek, Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde toparlanmasının beklenenden çok zayıf olacağı kaydedildi.

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"GIDA VE SANAYİ MALLARI FİYATLARININ EK BİR ARTIŞ GÖSTERMESİ MUHTEMEL"

Bundesbank raporunda, "Ukrayna ve Rusya'dan yapılan buğday ihracatındaki düşüşün veya tedarik zincirlerindeki yeni aksamaların bir sonucu olarak gıda ve sanayi malları fiyatlarının da ek bir artış göstermesi muhtemel." denildi.

Almanya'da ocak ayında yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5,1'e ulaşmıştı.

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 17 Mart'ta, ham madde ve üretim maliyetlerindeki keskin artışın henüz tüketicilere tam olarak yansıtılmadığını belirterek, ek maliyetlerin tüketici fiyatlarına tam olarak yansıtılmasıyla yıl boyunca Almanya'da yüksek enflasyon oranları görüleceğine dikkati çekmişti.

IfW ekonomistleri, Almanya'da enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 5,8'e yükselmesini bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Doğu ve Batı Almanya'nın 1990'da birleşmesinden bu yana ülkede en yüksek enflasyon seviyesi görülecek.

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