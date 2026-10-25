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Kuyumcu, avukat, müteahhidi örnek verdi! Vergide indirim çağrısı 'Yüzde 65'ini çalışan ödüyor'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "Ülkemizdeki gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Ocak ayında aldığımız ücreti, aralık ayında da almak istiyoruz. İşçiler, oransal olarak kuyumcudan, avukattan, müteahhitten daha fazla vergi vermemeli" dedi.

Kuyumcu, avukat, müteahhidi örnek verdi! Vergide indirim çağrısı 'Yüzde 65'ini çalışan ödüyor'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Koop-İş Sendikası'nın bir otelde düzenlenen eğitim seminerinde, sendikaların binalardan ve tabelalardan ibaret olmadığını belirterek, kendileri için sendikanın çalışanlara ses ve nefes olmak anlamına geldiğini söyledi.

Kuyumcu, avukat, müteahhidi örnek verdi! Vergide indirim çağrısı Yüzde 65 ini çalışan ödüyor 1

Türkiye'de sendikal alandaki birçok sorunun çözüm beklediğini vurgulayan Alemdar, şöyle konuştu:

"Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle üyelerimizin maruz kaldığı geçim derdinden, hayatın her geçen gün pahalılaşmasına, özellikle özel sektörde örgütlenmede yaşadığımız sorunlardan, adaletsiz vergi politikalarına kadar sorunlarımız devam ediyor. Ülkemizde sendikal örgütlenmenin önünde ciddi engeller bulunuyor. Bütün uğraşımıza rağmen, ülkemizde sendikal örgütlenme ne yazık ki yüzde 15'in üzerine çıkamıyor. Özel sektördeki örgütlenme oranına baktığımızda bu oran da ne yazık ki yüzde 6'yı geçemiyor. Sendikal örgütlülükteki bu oranlar dünya geneline, özellikle de Avrupa ülkelerine baktığımızda çok düşük kalıyor."

"SENDİKA DEMEK, İNSAN ONURUNA YARAŞIR ÇALIŞMA KOŞULLARI DEMEK"

Yüz binlerce işçinin sosyal haklardan yoksun, güvencesiz, esnek çalıştırıldığını vurgulayan Alemdar, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu adaletsizliğe karşı örgütlenmek zorundayız. Yaşadığımız bütün sorunların, sosyal adaletsizliğin, ekonomik sıkıntıların, küresel sistemin yol açtığı problemlerin, kayıt dışılığın, esnek ve güvencesiz çalışmanın, hepsinin ama hepsinin bir çaresi var. O çarenin adı, sendikadır, sendikal örgütlenmedir. Çünkü 'sendika' demek, ekonominin kayıt altına alınması demektir. 'Sendika' demek, 'sosyal sigorta' demektir. 'Sendika' demek, çalışma hayatında kural ve prensiplerin olması demektir. 'Sendika' demek, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları, iş ve gelecek güvencesi demektir. 'Sendika' demek, adaletli bir vergi düzeni demektir."

Eyüp Alemdar, çalışanların hem gelirleri hem de tüketimleri üzerinden yüksek vergiler ödediğine dikkati çekerek, "Ülkemizdeki gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Ocak ayında aldığımız ücreti, aralık ayında da almak istiyoruz. İşçiler, oransal olarak kuyumcudan, avukattan, müteahhitten daha fazla vergi vermemeli." dedi.

Kuyumcu, avukat, müteahhidi örnek verdi! Vergide indirim çağrısı Yüzde 65 ini çalışan ödüyor 2

"DYSON VE BENETTON'DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"

Koop-İş Sendikası'nın 125 bini aşkın üyesiyle işkolunun lideri, TÜRK-İŞ'in ikinci, Türkiye'nin ise beşinci büyük sendikası olduğuna dikkati çeken Alemdar, sendikanın tanınmış bazı markaların Türkiye'deki mağazalarında örgütlü olduğunu söyledi.

Alemdar, şöyle devam etti:

"Mağazalarda, alın teri döken arkadaşlarımızla Koop-İş'i her geçen gün büyütüyoruz. İşyerlerimizin büyük bölümünde, toplu iş sözleşmelerimizi imzalayarak üyelerimize önemli haklar kazandırıyoruz. İmzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle üyelerimizin çalışma koşullarını iyileştiriyor, haklarını güvence altına alıyoruz. Şimdi de Dyson ve Benetton'da ilk dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu işyerlerindeki üyelerimizi de güçlü kazanımlarla buluşturmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

"AVM'LERDE HAFTADA İKİ GÜN İZNİ STANDART HALE GETİRDİK"

Koop-İş Sendikası'nın AVM'lerde örgütlü olduğu mağazalarda çığır açan haklar kazandığını belirten Alemdar, "Haftada 40 saat çalışmayı, haftada iki gün izni neredeyse standart hale getirdik. Ücretlerde önemli artışlar sağladık. Sosyal yardımlarda, ikramiyelerde, izin haklarında pek çok düzenleme yaptık. Üyelerimizin aile bütçesine katkı veren, tecrübesinin karşılığını almasını sağlayan, çalışma hayatını iyileştiren kazanımlar elde ettik. Her yeni sözleşmede mevcut haklarımızı korumak, bunlara yenilerini eklemek için çalıştık. Mağazacılık sektörüne örnek olacak düzenlemelere imza attık. Sendikalı olmanın, Koop-İş ailesinin bir parçası olmanın farkını ortaya koyduk." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu vergi
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