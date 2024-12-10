FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bunlara inanmayın: Dolandırıcılar bunu da yaptı! İkinci el ilan sitelerinde geziyorlar...'Dekont çetesi' EFT ile vatandaşı kandırmaya çalışıyor

Bunlara inanmayın: Dolandırıcılar bunu da yaptı! İkinci el ilan sitelerinde geziyorlar...'Dekont çetesi' EFT ile vatandaşı kandırmaya çalışıyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.12.2024 09:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. İkinci el ilan sitelerinde yaşanan mağduriyetler de gün yüzüne çıkmaya başladı. İkinci el ilan ilan sitesinden ürün alıp para transferi sırasında sahte evrak ile satıcıları mağdur ettikleri ortaya çıktı. Konu ile ilgili mağduriyete şahitlik eden Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Halan Özelmacıklı neler yaşandığını aktardı...

Bunlara inanmayın: Dolandırıcılar bunu da yaptı! İkinci el ilan sitelerinde geziyorlar...'Dekont çetesi' EFT ile vatandaşı kandırmaya çalışıyor

Alışveriş yaparken, sosyal medyada vakit harcıyorken sürekli olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Yeni yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar bu seferde ikinci el ilan sitelerinde satış yapan vatandaşları mağdur etmeye başladı. Böyle bir dolandırıcılığa şahit olan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Özelmacıklı, özellikle telefon ilanlarından dolandırıcıların işlem yaptığını belirterek, ilan sahibini arayarak bir araya gelindiğini aktardı. Özelmacıklı, bu dolandırıcılara 'dekont çetesi' dendiğini de belirtti.

iStock-2148603307

Özelmacıklı, dekont çetesinin sahte evrak düzenlediğini vurgulayarak, "Ödemenin EFT yöntemi ile şirketleri tarafından yapılacağını belirterek de buluştukları zaman telefonu incelerken satıcıdan IBAN bilgilerini alarak bunu diğer çete ortakları tarafından sahte bir evrak halinde müşteriyle paylaşıyorlar" sözlerini kullandı.

İşlemin gecikmeli olarak sisteme yansıyacağını belirten dolandırıcıların, telefonu alığ gittiklerini belirten Özelmacıklı, "Bizim başımıza gelen olayda ise şirketimiz kopyalanarak bizim üzerimizden EFT yapıldığı gösterilmiş. Biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Sürecin nasıl işlediğini anlatan Özelmacıklı, şunları sıraladı:

"Sistem genel anlamda ilan veren internet üzerinden ürün satan satıcıların, sattıkları ürünler üzerinden iletişime geçen çete elemanları tarafından takip edilmesidir. Satıcı ile iletişime geçerek ufak bir pazarlıkla ürünü almak için randevulaşıyorlar. IBAN bilgilerini aldıkları satıcılara sahte, EFT havale dekontları ibraz ederek bedelin kısa süre içinde hesaplara geçeceğini söyleyerek ürünü alıp oradan hızlıca uzaklaşıyorlar"

Satıcıları 2-3 gün oyaladıklarını belirten Özelmacıklı, "Taraflar savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gittiklerinde gerçek muhatabı bilmiyor. Ellerinde sadece bir cep telefonu numarası ve bulabilirlerse kamera kaydı oluyor. Dekont çetesi adıyla tarif edebileceğimiz bu çetenin amacı aslında bu şekilde ürün ve hizmet almak" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda çok yaygın olunduğunu kaydeden Özelmacıklı, birçok sektörde bu tarz çetelerin olduğunu belirtti.
Vatandaşı uyaran Özelmacıklı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Özellikle bu kapsamda tüketicilerin üretilmiş olan sahte evraklarla ilgili gerek banka gerekse de hesap numarası kullanılan şahıs ya da şirketler tarafından aslında konunun bilinmediğini ve bu noktada aslında tüketicilerin bilinçli olmasını, zaten EFT işlemi ve benzeri işlemlerse FAST ödeme sistemleri ile hızlıca paranın hesaba geçmesinin mümkün olduğunu, değilse de şirketlerin fatura ve benzeri olmadan bir ödeme yapmayacaklarının bilinmesi gerektiği unutulmamalıdır.”

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Korkunç görüntüler: Bir odada üst üste istiflenmiş 40 ceset!

Korkunç görüntüler: Bir odada üst üste istiflenmiş 40 ceset!

Asgari ücrette pazarlık günü! Saatler kala, 'denge' mesajı geldi

Asgari ücrette pazarlık günü! Saatler kala, 'denge' mesajı geldi

Memurlar için köklü değişiklik yolda! Ücretler yeniden düzenlenecek

Memurlar için köklü değişiklik yolda! Ücretler yeniden düzenlenecek

Suriyeli esnaf kepenkleri indirmeye hazırlanıyor!

Suriyeli esnaf kepenkleri indirmeye hazırlanıyor!

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.