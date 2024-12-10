Bunlara inanmayın: Dolandırıcılar bunu da yaptı! İkinci el ilan sitelerinde geziyorlar...'Dekont çetesi' EFT ile vatandaşı kandırmaya çalışıyor

Alışveriş yaparken, sosyal medyada vakit harcıyorken sürekli olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Yeni yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar bu seferde ikinci el ilan sitelerinde satış yapan vatandaşları mağdur etmeye başladı. Böyle bir dolandırıcılığa şahit olan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Özelmacıklı, özellikle telefon ilanlarından dolandırıcıların işlem yaptığını belirterek, ilan sahibini arayarak bir araya gelindiğini aktardı. Özelmacıklı, bu dolandırıcılara 'dekont çetesi' dendiğini de belirtti.

Özelmacıklı, dekont çetesinin sahte evrak düzenlediğini vurgulayarak, "Ödemenin EFT yöntemi ile şirketleri tarafından yapılacağını belirterek de buluştukları zaman telefonu incelerken satıcıdan IBAN bilgilerini alarak bunu diğer çete ortakları tarafından sahte bir evrak halinde müşteriyle paylaşıyorlar" sözlerini kullandı.

İşlemin gecikmeli olarak sisteme yansıyacağını belirten dolandırıcıların, telefonu alığ gittiklerini belirten Özelmacıklı, "Bizim başımıza gelen olayda ise şirketimiz kopyalanarak bizim üzerimizden EFT yapıldığı gösterilmiş. Biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Sürecin nasıl işlediğini anlatan Özelmacıklı, şunları sıraladı:



"Sistem genel anlamda ilan veren internet üzerinden ürün satan satıcıların, sattıkları ürünler üzerinden iletişime geçen çete elemanları tarafından takip edilmesidir. Satıcı ile iletişime geçerek ufak bir pazarlıkla ürünü almak için randevulaşıyorlar. IBAN bilgilerini aldıkları satıcılara sahte, EFT havale dekontları ibraz ederek bedelin kısa süre içinde hesaplara geçeceğini söyleyerek ürünü alıp oradan hızlıca uzaklaşıyorlar"

Satıcıları 2-3 gün oyaladıklarını belirten Özelmacıklı, "Taraflar savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gittiklerinde gerçek muhatabı bilmiyor. Ellerinde sadece bir cep telefonu numarası ve bulabilirlerse kamera kaydı oluyor. Dekont çetesi adıyla tarif edebileceğimiz bu çetenin amacı aslında bu şekilde ürün ve hizmet almak" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda çok yaygın olunduğunu kaydeden Özelmacıklı, birçok sektörde bu tarz çetelerin olduğunu belirtti.

Vatandaşı uyaran Özelmacıklı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Özellikle bu kapsamda tüketicilerin üretilmiş olan sahte evraklarla ilgili gerek banka gerekse de hesap numarası kullanılan şahıs ya da şirketler tarafından aslında konunun bilinmediğini ve bu noktada aslında tüketicilerin bilinçli olmasını, zaten EFT işlemi ve benzeri işlemlerse FAST ödeme sistemleri ile hızlıca paranın hesaba geçmesinin mümkün olduğunu, değilse de şirketlerin fatura ve benzeri olmadan bir ödeme yapmayacaklarının bilinmesi gerektiği unutulmamalıdır.”