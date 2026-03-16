Bunu bilmeyen yandı! Bayramda yollara dikkat: Cezalar bu kez cep yakacak

Yeni trafik cezalarının Resmi Gazete’de yayımlanması ile şehir içi ve dışında hız aşım limitleri değişti. Kanun değişikliğiyle hız cezalarının geçmişteki oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artışa gidildi ve yerleşim yeri içi ile dışı ayrımı yapıldı.

Yasaya göre, belirlenen hız limitleri en fazla 10 kilometre aşılabilir. Belirlenen hız limitlerinin artı 10 kilometre üzerine çıkılması halinde ise kademeli olarak radar cezaları başlayacak. Otomobiller için şehirlerarası hız limitleri şu şekilde:

**Çift yönlü karayollarında 90 km

Bölünmüş yollarda 110 km

Devlet tarafından işletilen otoyollarda 130 km

Yap işlet devret otoyollarında ise 140 km**

Geçtiğimiz sene yerleşim bölgelerinde hız sınır bölgeleri yeniden düzenlendi. Sade bir hale bürünen levhalara sürücülerin dikkat etmesi bekleniyor. Sürücülerin trafik levhalarına dikkat ederek hızını belirlemesi gerekiyor. Örneğin hız sınırı 70 kilometre olan yerleşim yerinden geçerken en fazla 5 kilometre hız limiti aşılabilir.

EN FAZLA 5 KİLOMETRE AŞABİLİRLER

Düzenlemeye göre, şehir içinde 50 olan hız sınırını için 56 kilometreden itibaren ceza yazılacak. Hız sınırında 56 kilometre ile ceza başlıyor ve kademeli cezalar şöyle;

Yerleşim yeri içinde, belirtilen hız sınırını;

6 ila 10 km/s aşanlara 2 bin TL

11 ile 15 km/s aşanlara 4 bin TL

16 ile 20 km/s aşanlara 6 bin TL

21 ila 5 km/s aşanlara 8 bin TL

26 ile 35 km/s aşanlara 12 bin TL

36 ile 45 km/s aşanlara 15 bin TL

46 ile 55 km/s aşanlara 20 bin TL

56 ile 65 km/s aşanlara 25 bin TL

66 km/s ve daha fazla aşanlara TL

PSİKOLOG RAPORU İSTENECEK

Yeni düzenleme ile hız sınırını aşımı ne kadar artarsa yaptırımlar da o kadar artacak. Buna göre,

50 olan hız sınırı 96 kilometre süratle ihlal edilirse, 20 bin lira ceza yazılacak, ehliyete 30 gün el konulacak.

56 kilometre aşarlarsa 60 gün, 66 kilometre aşarlarsa 90 gün ehliyetlerine el konulacak.

Hız sınırı ihlali bu şekilde bir yıl içinde 5 kez aşılırsa ehliyete süresiz geri alınacak, psikolog raporuyla iade edilecek.

HESAP HATASI YAPMAMAK GEREKİYOR

Sürücülerin hız sınırı toleransını hesap ederken, örneğin 130 kilometre olan hız sınırının yüzde 10'unu hesap etmeleri yanıltıcı olabilir. 130 kilometre olan yolda 13 kilometre aşım hakkı bulunmuyor. Bu yolda da 10 kilometre toleransı geçerli.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA HIZ LİMİTLERE VE CEZALAR NE KADAR?

Yerleşim yeri dışındaki yollar için ise hız limitleri ve cezaları şu şekilde belirlendi:

11 ile 15 km/s aşanlara 2 bin TL

16 ila 20 km/s aşanlara 4 bin TL

21 ila 25 km/s aşanlara 6 bin TL

26 ila 30 km/s aşanlara 8 bin TL

31 ila 40 km/s aşanlara 12 bin TL

41 ila 50 km/s aşanlara 15 bin TL

51 ila 60 km/s aşanlara 20 bin TL

61 ila 70 km/s aşanlara 25.000 TL

71 km/s ve daha fazla aşanlara 30.000 TL

Sürücüler, hız sınırını 51 km aşarlarsa her seferinde 30 gün, 61 km aşarlarsa her seferinde 60 gün, 71 km aşarlarsa her seferinde 90 gün süre ile ehliyete el konulacak. Örneğin, 110 kilometre hız sınırı olan duble yolda, ibre 180'i geçerse, 20 bin lira ceza yazılacak, ehliyete de 30 gün el konulacak. Bu şekilde limit bir yılda 5 kez yüksek süratle ihlal edilirse, ehliyete el konulacak geri almak için psikolojik testi geçmek gerekecek.