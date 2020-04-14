Bunu da yaptılar! Sigortanız aktif olmayabilir! Kontrol etmek için...

Sigorta, çalışanların emeklilik konusundaki en büyük güvencesidir. Aynı zamanda çalışma hayatı sırasındaki emeklerinin karşılığı olarak nitelendirilir. Bu nedenle sigortalı çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilmesi ve adına belirlenen oranda prim ödemesinin yapılması şarttır. Sigortası yapılmayan ya da sigorta başlangıcı olmasına rağmen prim ödemelerinin eksik yapılması durumunda çalışanların şikayet etme hakkı saklı tutulmuştur.
Yeni bir işe başlayan bütün çalışanların kafasında "sigortam başlamış mı, aktif mi?" soruları dolaşır. Vatandaşların sigortalılık hallerini sorgulaması için e-Devlet kapısında SGK hizmet dökümü erişime açılmıştır. Hizmet sorgulaması sayesinde vatandaşlar sigortalılık hallerini kontrol edebilirler ve bütün bilgilerini görüntüleyebilirler. Peki, SGK hizmet dökümü nedir? Vatandaşlar "sigortam ödeniyor mu, sigortam başladı mı" sorularına nasıl cevap bulabilirler? İşte, sigorta ödemesinin sorgulanmasına dair merak edilenler...
Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sunulan hizmet dökümünde iş hayatına dair bilgiler kronolojik olarak sıralanır. Hizmet dökümünün talep edilme nedenleri kişiden kişiye göre değişirken genel sebepler belirlenmiştir.
İşverenlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tüm çalışanlarını SGK'ya bildirmesi ve adlarına prim ödemesi gerekir. İşverenlerin yasaları hiçe sayarak çalışanların sigortalarını yapmamaları veya eksik prim yatırmaları çalışanların emekliliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle çalışanların sigortalarını kontrol etmesi gerekir.
Sigortanın mevcut durumunun sorgulanması için vatandaşlara iki yöntem sunulmuştur. Bu yöntemlerden bir tanesi; e-Devlet kapısından online sorgulama yapmaktır. Diğeri ise; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170'i arayarak sorgulamayı gerçekleştirmektir.
SGK kapsamında belirlenen sigortalılık statülerinden birine sahip olan vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sayfası üzerinden sorgulama yapması mümkündür.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170'i arayarak çalışanlar kendi sigorta bilgilerini öğrenebilirler. ALO 170 çağrı merkezini aramak ücrete tabidir. Eğer uygun bir paketiniz yoksa faturanıza ücret yansıtılır ya da tutar hattınızdaki TL'lerden düşer.
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