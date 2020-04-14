Bunu da yaptılar! Sigortanız aktif olmayabilir! Kontrol etmek için...

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sunulan hizmet dökümünde iş hayatına dair bilgiler kronolojik olarak sıralanır. Hizmet dökümünün talep edilme nedenleri kişiden kişiye göre değişirken genel sebepler belirlenmiştir.

Yeni bir işe başlayan bütün çalışanların kafasında "sigortam başlamış mı, aktif mi?" soruları dolaşır. Vatandaşların sigortalılık hallerini sorgulaması için e-Devlet kapısında SGK hizmet dökümü erişime açılmıştır. Hizmet sorgulaması sayesinde vatandaşlar sigortalılık hallerini kontrol edebilirler ve bütün bilgilerini görüntüleyebilirler. Peki, SGK hizmet dökümü nedir? Vatandaşlar "sigortam ödeniyor mu, sigortam başladı mı" sorularına nasıl cevap bulabilirler? İşte, sigorta ödemesinin sorgulanmasına dair merak edilenler...

Sigorta, çalışanların emeklilik konusundaki en büyük güvencesidir. Aynı zamanda çalışma hayatı sırasındaki emeklerinin karşılığı olarak nitelendirilir. Bu nedenle sigortalı çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilmesi ve adına belirlenen oranda prim ödemesinin yapılması şarttır. Sigortası yapılmayan ya da sigorta başlangıcı olmasına rağmen prim ödemelerinin eksik yapılması durumunda çalışanların şikayet etme hakkı saklı tutulmuştur.

Çalışanların sigortasının başlayıp başlamadığını kontrol etmek.

Kişilerin sigorta kollarına dair bilgi sahibi olmak.

Sigortalıların geçmişe dönük olarak çalışma hayatına ilişkin önemli tarihlerini öğrenmek.

Çalışan adına ödenen toplam prim günü miktarını tespit etmek.

-Bazı bankalar kredi başvurusu sırasında hizmet dökümünü talep ederler. Bu nedenle kredi başvuruları için gerekli olan belgeler arasında SGK hizmet dökümü de yer alır.

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlükleri tarafından verilen sosyal yardımlardan yararlanmak için kişilerden SGK hizmet dökümü istenir.

SİGORTANIN AKTİFLİK DURUMU NASIL SORGULANABİLİR?

İşverenlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tüm çalışanlarını SGK'ya bildirmesi ve adlarına prim ödemesi gerekir. İşverenlerin yasaları hiçe sayarak çalışanların sigortalarını yapmamaları veya eksik prim yatırmaları çalışanların emekliliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle çalışanların sigortalarını kontrol etmesi gerekir.

Sigortanın mevcut durumunun sorgulanması için vatandaşlara iki yöntem sunulmuştur. Bu yöntemlerden bir tanesi; e-Devlet kapısından online sorgulama yapmaktır. Diğeri ise; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170'i arayarak sorgulamayı gerçekleştirmektir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SİGORTA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

SGK kapsamında belirlenen sigortalılık statülerinden birine sahip olan vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sayfası üzerinden sorgulama yapması mümkündür.

İlgili sayfaya giriş yaptıktan sonra sayfanın alt kısmında bulunan "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basarak güvenlik adımlarına geçilmelidir.

Kimlik doğrulama sistemi için kişilerin T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi boşluklarının doldurulması gerekir. Ardından ise sisteme giriş yap yazısına tıklanır.

-Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesinden sonra sorgulama yapılan kişiye dair hizmet sorgulaması bilgilerine erişebilir.

e-Devlet üzerinden sigorta sorgulaması yapmak için TIKLAYINIZ.

ALO 170 ÜZERİNDEN SİGORTA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170'i arayarak çalışanlar kendi sigorta bilgilerini öğrenebilirler. ALO 170 çağrı merkezini aramak ücrete tabidir. Eğer uygun bir paketiniz yoksa faturanıza ücret yansıtılır ya da tutar hattınızdaki TL'lerden düşer.



