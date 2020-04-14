FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bunu da yaptılar! Sigortanız aktif olmayabilir! Kontrol etmek için...

Bunu da yaptılar! Sigortanız aktif olmayabilir! Kontrol etmek için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Vatandaşlar işe başladıktan sonra hemen sigortaların yatırıldığını düşünürler. İşverenler sigorta evraklarının tamamlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na çalışanlarını mutlaka bildirmelidir. Art niyetli işverenlerin varlığını düşünerek çalışanların sigortalarına dair sorgulamalarını yapması sağlıklı bir adım olacaktır.

Bunu da yaptılar! Sigortanız aktif olmayabilir! Kontrol etmek için...

Sigorta, çalışanların emeklilik konusundaki en büyük güvencesidir. Aynı zamanda çalışma hayatı sırasındaki emeklerinin karşılığı olarak nitelendirilir. Bu nedenle sigortalı çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilmesi ve adına belirlenen oranda prim ödemesinin yapılması şarttır. Sigortası yapılmayan ya da sigorta başlangıcı olmasına rağmen prim ödemelerinin eksik yapılması durumunda çalışanların şikayet etme hakkı saklı tutulmuştur.

Yeni bir işe başlayan bütün çalışanların kafasında "sigortam başlamış mı, aktif mi?" soruları dolaşır. Vatandaşların sigortalılık hallerini sorgulaması için e-Devlet kapısında SGK hizmet dökümü erişime açılmıştır. Hizmet sorgulaması sayesinde vatandaşlar sigortalılık hallerini kontrol edebilirler ve bütün bilgilerini görüntüleyebilirler. Peki, SGK hizmet dökümü nedir? Vatandaşlar "sigortam ödeniyor mu, sigortam başladı mı" sorularına nasıl cevap bulabilirler? İşte, sigorta ödemesinin sorgulanmasına dair merak edilenler...

SGK HİZMET DÖKÜMÜ NEDİR? SGK HİZMET DÖKÜMÜ HANGİ DURUMLARDA TALEP EDİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sunulan hizmet dökümünde iş hayatına dair bilgiler kronolojik olarak sıralanır. Hizmet dökümünün talep edilme nedenleri kişiden kişiye göre değişirken genel sebepler belirlenmiştir.

  • Çalışanların sigortasının başlayıp başlamadığını kontrol etmek.
  • Kişilerin sigorta kollarına dair bilgi sahibi olmak.
  • Sigortalıların geçmişe dönük olarak çalışma hayatına ilişkin önemli tarihlerini öğrenmek.
  • Çalışan adına ödenen toplam prim günü miktarını tespit etmek.
    -Bazı bankalar kredi başvurusu sırasında hizmet dökümünü talep ederler. Bu nedenle kredi başvuruları için gerekli olan belgeler arasında SGK hizmet dökümü de yer alır.
    -Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlükleri tarafından verilen sosyal yardımlardan yararlanmak için kişilerden SGK hizmet dökümü istenir.

SİGORTANIN AKTİFLİK DURUMU NASIL SORGULANABİLİR?

İşverenlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tüm çalışanlarını SGK'ya bildirmesi ve adlarına prim ödemesi gerekir. İşverenlerin yasaları hiçe sayarak çalışanların sigortalarını yapmamaları veya eksik prim yatırmaları çalışanların emekliliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle çalışanların sigortalarını kontrol etmesi gerekir.

Sigortanın mevcut durumunun sorgulanması için vatandaşlara iki yöntem sunulmuştur. Bu yöntemlerden bir tanesi; e-Devlet kapısından online sorgulama yapmaktır. Diğeri ise; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170'i arayarak sorgulamayı gerçekleştirmektir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SİGORTA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

SGK kapsamında belirlenen sigortalılık statülerinden birine sahip olan vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sayfası üzerinden sorgulama yapması mümkündür.

  • İlgili sayfaya giriş yaptıktan sonra sayfanın alt kısmında bulunan "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basarak güvenlik adımlarına geçilmelidir.
  • Kimlik doğrulama sistemi için kişilerin T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi boşluklarının doldurulması gerekir. Ardından ise sisteme giriş yap yazısına tıklanır.
    -Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesinden sonra sorgulama yapılan kişiye dair hizmet sorgulaması bilgilerine erişebilir.
    e-Devlet üzerinden sigorta sorgulaması yapmak için TIKLAYINIZ.

ALO 170 ÜZERİNDEN SİGORTA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170'i arayarak çalışanlar kendi sigorta bilgilerini öğrenebilirler. ALO 170 çağrı merkezini aramak ücrete tabidir. Eğer uygun bir paketiniz yoksa faturanıza ücret yansıtılır ya da tutar hattınızdaki TL'lerden düşer.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Bakan Varank duyurdu! Dev firmadan yatırım müjdesi Bakan Varank duyurdu! Dev firmadan yatırım müjdesi
Diş tedavinizi SGK'nın karşıladığını biliyor muydunuz?Diş tedavinizi SGK'nın karşıladığını biliyor muydunuz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal güvenlik kurumu, sigorta,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Ticaret Bakanlığından kredi kartı aidatına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığından kredi kartı aidatına ilişkin açıklama

Dev şirket 75 bin personel alacak!

Dev şirket 75 bin personel alacak!

IMF'den 25 ülkeye koronavirüs yardımı

IMF'den 25 ülkeye koronavirüs yardımı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankaların çalışma saatleri (Açılış, Kapanış, Öğle Arası): Ziraat, Halk Bank, Vakıfbank Garanti, Yapıkredi, İş bankası çalışma saatleri

Bankaların güncel çalışma saatleri nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından '10 günlük ara' iddiasına açıklama

Bakanlıktan 'üretim duracak' iddialarına yanıt

Senet borcu olanlar dikkat! Borcu vaktinde ödemezseniz...

Senet borcu olanlar dikkat! Borcu vaktinde ödemezseniz...

AK Parti'den koronavirüsle mücadelede 15 maddelik yeni teklif

AK Parti'den koronavirüsle mücadelede 15 maddelik yeni teklif

Bakan Varank duyurdu! Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek

Bakan Varank duyurdu! Dev firmadan yatırım müjdesi

Bakan Selçuk: Yakınlarının yanında izinli kalan yaşlılarımızdan huzurevi ücreti alınmayacak

Bakan Selçuk: Yakınlarının yanında izinli kalan yaşlılarımızdan huzurevi ücreti alınmayacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.