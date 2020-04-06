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Bunu yaparsanız trafik cezalarınızı iptal ettirebilirsiniz! İşte o yöntem...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Trafiğin daha güvenli bir şekilde ve aksamadan işleyebilmesi için kolluk kuvvetleri tarafından karayolları sürekli olarak denetlenir. Denetlemeler trafik polislerinin karayollarının belirlenen noktalarında uygulama yerlerinde konuşlanması, mobese ve radar cihazlarından takip edilmesi şeklinde yapılmaktadır. Denetlemeler sonucunda kurallara uymayan kişilerin adına trafik cezası kesilir.

Bunu yaparsanız trafik cezalarınızı iptal ettirebilirsiniz! İşte o yöntem...

Çeşitli nedenlerle kişilerin tarafına trafik cezası kesilmektedir. Eğer trafik cezalarının haksız yere yazıldığını düşünüyorsanız sevindirici bir haber geldi. Suçsuz yere ceza yediğine karar veren ve ceza tutarını ödemek istemeyen vatandaşların itiraz etmesinin hakkı açılmıştır. İtiraz hakkını vatandaşlar dilekçe ile Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak kullanabilirler. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren; yasal olarak trafik ve idari para cezasına itiraz süresi belirlenmiştir.

Trafik cezalarına itiraz etmek için haklı ve haksız tarafların olması gerekir. Aynı zamanda itiraz talebini iletecek vatandaşların belirlenen şartlara uygun olaması da önemli bir kriterdir. Gerekli belgeler ile ilgili mahkemeye başvuran vatandaşlar herhangi bir bedel ödemeden kesilen cezalara itiraz edebilirler. Peki, trafik cezalarına nasıl itiraz edilir? Vatandaşlar hangi şartlarda itiraz edebilirler? Başvuru için gerekli olan belgeler nelerdir? İşte, trafik cezalarına dair merak edilen bütün detaylar...

HANGİ DURUMLARDA TRAFİK CEZASINA İTİRAZ EDİLİR?

Öncelikle kafasına esen kişinin her trafik cezasına itiraz edemeyeceğini belirtmek gerekir. İtiraz edilebilecek durumlar ise yasa kapsamında belirlenmiştir:

  • Kişilerin adına kesilen cezaların trafik ihlalinden kaynaklanması durumunda itiraz edilmesinin hakkı saklı tutulmuştur.
  • Radar uyarı levhasının olmadığı noktalarda; radar sisteminin hız kontrolü sonrasında herhangi bir hız cezası kesilmişse karar Yargıtay tarafından net bir şekilde iptal edilir.
  • Cezanın sonrasında herhangi bir fotoğraf ve delil bulunmuyorsa ve yalnızca ceza tespit tutanağı varsa delil yetersizliğinden itiraz edilebilir.
  • Belediye bölgelerinde yeteri kadar otopark hizmetinin bulunmaması durumunda; şehrin büyük bir kısmını kapsayacak bir park yasağı uygulaması getirilmişse park konusunda kesilen cezalara itirazda bulunabilir.

TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLEBİLİR?

Trafik cezalarına itiraz etmek için belirlenen belgeler ile ikamet adresine en yakın Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması gerekir. Vatandaşların yüzüne okunan cezalarda kesim tarihinden itibaren 15 gün içinde, plakaya yazılan cezalarda ise kişiye tebliğ edilen tarihten itibaren 10 iş günü içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Trafik idari para cezasına itiraz etmek için gerekli olan belgeler yasa ile belirlenmiştir:

  • Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının fotokopisi
  • Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının fotokopisi
  • Sulh Ceza Hakimliği'ne yazılan dava dilekçesi
  • Trafik cezası kesilen araca dair ruhsat belgesinin fotokopisi
  • Araç sahibinin ehliyet ve kimlik kartının fotokopisi
  • Ceza ödemesi yapıldıysa ödemeye dair banka dekontu
    Başvuru sonrasında duruşma yapılmadan dilekçede yer alan bilgiler ışığında mahkeme karar verir. Ancak bazı olağanüstü durumlarda mahkeme tarafları dinlemek için belirli bir günde ve saatte çağırabilir. Dinleme sırasında dilerse tarafların avukatları da salonda hazır olarak bulunabilirler. Kararın olumlu ya da olumsuz sonucu kişilere tebligat ile gönderilir.

DAVA SONUÇLANMADAN ÖNCE ÖDENEN TRAFİK CEZASI MİKTARI İADE EDİLİR

Vatandaşların bazıları erken ödeme döneminde uygulanan trafik cezası indiriminden yararlanmak için dava sürecinden önce ödemelerini yapabilirler. Eğer mahkemenin ardından itiraz haklı bulunursa vatandaşın ödendiği ceza miktarı tarafına iade edilir. Ancak itirazın haksız bulunması durumunda ise; kişilerden mahkeme masraflarının ödenmesi beklenir. Bu nedenle vatandaşların trafik cezalarına itiraz koşullarına dikkat ederek itiraz hakkını kullanması daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

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Trafik cezaları, iptal,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ölme eşegim ölme .ceza kesiciler yargının yyavasş gittigini vem masraflı oldugunu bildiginden cezakesiyorlar.yani calan kazanıyor
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