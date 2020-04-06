Bunu yaparsanız trafik cezalarınızı iptal ettirebilirsiniz! İşte o yöntem...

Çeşitli nedenlerle kişilerin tarafına trafik cezası kesilmektedir. Eğer trafik cezalarının haksız yere yazıldığını düşünüyorsanız sevindirici bir haber geldi. Suçsuz yere ceza yediğine karar veren ve ceza tutarını ödemek istemeyen vatandaşların itiraz etmesinin hakkı açılmıştır. İtiraz hakkını vatandaşlar dilekçe ile Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak kullanabilirler. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren; yasal olarak trafik ve idari para cezasına itiraz süresi belirlenmiştir.

Trafik cezalarına itiraz etmek için haklı ve haksız tarafların olması gerekir. Aynı zamanda itiraz talebini iletecek vatandaşların belirlenen şartlara uygun olaması da önemli bir kriterdir. Gerekli belgeler ile ilgili mahkemeye başvuran vatandaşlar herhangi bir bedel ödemeden kesilen cezalara itiraz edebilirler. Peki, trafik cezalarına nasıl itiraz edilir? Vatandaşlar hangi şartlarda itiraz edebilirler? Başvuru için gerekli olan belgeler nelerdir? İşte, trafik cezalarına dair merak edilen bütün detaylar...