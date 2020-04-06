Bunu yaparsanız trafik cezalarınızı iptal ettirebilirsiniz! İşte o yöntem...

Çeşitli nedenlerle kişilerin tarafına trafik cezası kesilmektedir. Eğer trafik cezalarının haksız yere yazıldığını düşünüyorsanız sevindirici bir haber geldi. Suçsuz yere ceza yediğine karar veren ve ceza tutarını ödemek istemeyen vatandaşların itiraz etmesinin hakkı açılmıştır. İtiraz hakkını vatandaşlar dilekçe ile Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak kullanabilirler. Cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren; yasal olarak trafik ve idari para cezasına itiraz süresi belirlenmiştir.
Trafik cezalarına itiraz etmek için haklı ve haksız tarafların olması gerekir. Aynı zamanda itiraz talebini iletecek vatandaşların belirlenen şartlara uygun olaması da önemli bir kriterdir. Gerekli belgeler ile ilgili mahkemeye başvuran vatandaşlar herhangi bir bedel ödemeden kesilen cezalara itiraz edebilirler. Peki, trafik cezalarına nasıl itiraz edilir? Vatandaşlar hangi şartlarda itiraz edebilirler? Başvuru için gerekli olan belgeler nelerdir? İşte, trafik cezalarına dair merak edilen bütün detaylar...
Öncelikle kafasına esen kişinin her trafik cezasına itiraz edemeyeceğini belirtmek gerekir. İtiraz edilebilecek durumlar ise yasa kapsamında belirlenmiştir:
Trafik cezalarına itiraz etmek için belirlenen belgeler ile ikamet adresine en yakın Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması gerekir. Vatandaşların yüzüne okunan cezalarda kesim tarihinden itibaren 15 gün içinde, plakaya yazılan cezalarda ise kişiye tebliğ edilen tarihten itibaren 10 iş günü içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Trafik idari para cezasına itiraz etmek için gerekli olan belgeler yasa ile belirlenmiştir:
Vatandaşların bazıları erken ödeme döneminde uygulanan trafik cezası indiriminden yararlanmak için dava sürecinden önce ödemelerini yapabilirler. Eğer mahkemenin ardından itiraz haklı bulunursa vatandaşın ödendiği ceza miktarı tarafına iade edilir. Ancak itirazın haksız bulunması durumunda ise; kişilerden mahkeme masraflarının ödenmesi beklenir. Bu nedenle vatandaşların trafik cezalarına itiraz koşullarına dikkat ederek itiraz hakkını kullanması daha sağlıklı sonuçlar verecektir.
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