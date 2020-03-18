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Bunu yaparsanız trafik cezasının bir kısmı siliniyor! İşte o yöntem

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Türkiye’de trafik kazaları nedeniyle yüzlerce insan ölümle burun buruna geliyor. Can kaybının en çok yaşandığı trafik kazalarını engellemek ve trafikte düzeni sağlamak için ülke genelinde trafik cezası uygulaması vardır. Sürücüler trafik kurallarına uymadıkları durumlarda cezai yaptırımlara maruz kalırlar. Kişilerin kendilerine yönlendirilen cezaları belirlenen süre içinde ödemeleri halinde erken ödeme indiriminden yararlanabiliyorlar. Peki, trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar?

Bunu yaparsanız trafik cezasının bir kısmı siliniyor! İşte o yöntem

Vatandaşların özellikle trafikte hata yapması sonucu vahim olan durumlara yol açabilir. Trafikte kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla caydırıcılığı arttırmak adına trafik cezaları miktarında zam söz konusu olmuştur. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında trafik cezaları yeniden güncellendi. Yapılan güncellemeler çerçevesinde 1.1.2020 tarihinden itibaren trafik cezaları için değerlendirme oranı dikkate alınarak yüzde 22.58 zam getirilmiştir. Trafik düzenini bozacak şekilde hareket eden ve belirlenen kurallara uymayan kişiler için trafik cezası yazılır. Sürücülerin şahsına ya da arabaya yazılan trafik cezalarını erken ödemeleri halinde indirim hakkını kullanabilirler.

Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi Ne Kadardır?

Araç sürücülerinin şahsına ya da taşıtlarına kesilen cezalarını 15 gün içinde ödenmesi halinde erken ödeme indirimi uygulanabiliyor. Erken ödeme kapsamında 15 gün içinde ödenecek cezalar için yüzde 25 indirim getiriliyor. 15 gün geçtiğinde trafik cezalarının ödenmesi durumunda ise herhangi bir indirim söz konusu olmaz. Aksine gecikmeye giren trafik cezalarında; gecikmeye tabi olunan her ay için yüzde 5 oranında faiz eklemesi yapılır. En çok kesilen trafik cezaları ve 2020 yılında erken ödeme kapsamında indirimli halleri belirlenmiştir:

  • Alkollü araç kullanmak (ilk yakalanma için): 1.228 TL, erken ödeme indirimi ile 921 TL
  • Alkollü araç kullanmak (ikinci yakalanma için): 1.539 TL, erken ödeme indirimi ile 1.154 TL
  • Ehliyetsiz araç kullanmak: 2.473 TL, erken ödeme indirimi ile 1.855,25 TL
  • Emniyet şeridini ihlal etmek: 1.228 TL, erken ödeme indirimi ile 921.20 TL
  • Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 288 TL, erken ödeme indirimi ile 215.75 TL
  • Plakasız trafiğe çıkmak: 1.698 TL, erken ödeme indirimi ile 1.273,50 TL
  • Emniyet kemeri zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak: 132 TL, erken ödeme indirimi ile 99TL
  • Muayenesiz araç kullanmak: 288 TL, erken ödeme indirimi ile 176.25 TL
  • Hız sınırı aşımı (%10-30): 288 TL, erken ödeme indirimi ile 176.25 TL
  • Hız sınırı aşımı (%30-50): 598 TL, erken ödeme indirimi ile 448 TL
  • Hız sınırı aşımı (%50 aşmak): 1.228 TL, erken ödeme indirimi ile 921 TL
  • Yasak alanlarda sollama yapmak: 288 TL, erken ödeme indirimi ile 216 TL
  • Takip mesafesine uymamak: 132 TL, erken ödeme indirimi ile 99 TL

Trafik Cezası Erken Ödemeleri Nereye Yapılır?

Trafik cezaları tebliğ edildikten sonra anlaşmalı bankalar aracılığıyla trafik cezası ödenebilir. Kişilerin banka seçeneği bulunmuyorsa; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden kredi kartı ve PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir. Plaka, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ve tescil tarihi eklenerek ödeme işlemi tamamlanabilir. Kredi kartıyla yapılan trafik cezası ödemelerinde; 02:00-22:00 saatleri arasında sistem kullanılabilir.

Trafik cezalarına itiraz edilmesi için 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurulması gerekir. İtirazlarda dava dilekçesi, tutanak fotokopisi, ruhsat fotokopisi, kimlik ve ehliyet fotokopisi ile başvuru tamamlanır. Dosyanın incelenmesinin ardından mahkeme tarafından karar verilir.

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