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Şamil Tayyar’dan dikkat çeken ‘istifa’ çıkışı: “Başka gidecekler de var”

SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün istifası ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in emeklilik dilekçesinin ardından AK Partili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayyar, yeni ayrılıkların yaşanabileceğini belirterek “Artık orada oturamazlar” dedi.

Şamil Tayyar’dan dikkat çeken ‘istifa’ çıkışı: “Başka gidecekler de var”

Fon krizi gündemdeki yerini korurken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise emeklilik dilekçesini sundu. AK Partili Şamil Tayyar, iki ayrılığın ardından yaptığı açıklamada başka isimlerin de görevlerinden ayrılabileceği mesajını verdi. Tayyar, “Hiç uzatmadan, külliyeden talimat beklemeden veda etseler iyi olur” ifadelerini kullandı.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü görevinden istifa etti. Mahmut Sütçü'nün istifa kararını sağlık sorunları nedeniyle aldığı öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu. Son olarak da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başka gidecekler de var" diyerek yeni istifaların mesajını verdi.

"ARTIK ORADA OTURAMAZLAR"

Şamil Tayyar, paylaşımında şunları belirtti:

"SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün istifası, Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in emekliye ayrılması, doğru ama geç kalmış hareketler. Fon skandalıyla ilişkilendirilen ekonomi yöneticilerinin görevlerine vedası, açıkça ifade etmek gerekirse nihayetinde Cumhurbaşkanımızın talimatıdır.

“BAŞKA GİDECEKLER DE VAR”

Başka gidecekler de var. Hiç uzatmadan, külliyeden talimat beklemeden veda etseler iyi olur, artık orada oturamazlar. Bu toplumsal rüzgar karşısında hiç kimse duramaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da korumaz. Uzatmayın."

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SPK Şamil Tayyar istifa ak parti fon soruşturması
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