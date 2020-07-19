Bunu yaparsanız trafik cezasının bir kısmı siliniyor! İşte o yöntem

Vatandaşların özellikle trafikte hata yapması sonucu vahim olan durumlara yol açabilir. Trafikte kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla caydırıcılığı arttırmak adına trafik cezaları miktarında zam söz konusu olmuştur. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında trafik cezaları yeniden güncellendi. Yapılan güncellemeler çerçevesinde 1.1.2020 tarihinden itibaren trafik cezaları için değerlendirme oranı dikkate alınarak yüzde 22.58 zam getirilmiştir. Trafik düzenini bozacak şekilde hareket eden ve belirlenen kurallara uymayan kişiler için trafik cezası yazılır. Sürücülerin şahsına ya da arabaya yazılan trafik cezalarını erken ödemeleri halinde indirim hakkını kullanabilirler.

Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi Ne Kadardır?

Araç sürücülerinin şahsına ya da taşıtlarına kesilen cezalarını 15 gün içinde ödenmesi halinde erken ödeme indirimi uygulanabiliyor. Erken ödeme kapsamında 15 gün içinde ödenecek cezalar için yüzde 25 indirim getiriliyor. 15 gün geçtiğinde trafik cezalarının ödenmesi durumunda ise herhangi bir indirim söz konusu olmaz. Aksine gecikmeye giren trafik cezalarında; gecikmeye tabi olunan her ay için yüzde 5 oranında faiz eklemesi yapılır. En çok kesilen trafik cezaları ve 2020 yılında erken ödeme kapsamında indirimli halleri belirlenmiştir: