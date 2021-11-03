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Bunu yapmayana ceza var! Son gün 30 Kasım!

03.11.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev, iş yeri, yazlık ev, tarla, arsa, bağ, bahçe vb. taşınmaz sahipleri için emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödeme için son tarih 30 Kasım. Bu tarihi kaçıranlara ceza yağacak.

Bunu yapmayana ceza var! Son gün 30 Kasım!

Vatandaşlar çeşitli vergi ödemelerinde tabiidir. Bu vergilerden birisi de gayrimenkul sahipleri tarafından yılda bir ya da iki taksite bölünerek verilen emlak vergisidir. Kasım ayına girmemizle birlikte emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. 30 Kasım’a kadar ödemelerin tamamlanması gerekiyor. Aksi taktirde vatandaşlara ceza veriliyor. İşte bilinmesi gerekenler…

EMLAK VERGİSİ CEZASI NE KADAR?

30 Kasım tarihine kadar emlak vergisi ödemesi yapılmadığı taktirde gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye başvurulması gerekli. Öte yandan internet vergi dairesi üzerinden de temerrüde düşen emlak vergisi borcunu öğrenmek mümkün. Emlak vergisi tutarının yanı sıra, gecikme süresine üzerinden tahakkuk eden gecikme faizinin ödenmesi gerekiyor. Gecikme durumunda aylık yüzde 1,6 oranında ceza uygulanıyor.

EMLAK VERGİSİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

1 Kasım itibarıyla başlayan emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım tarihinde sona erecek. Herhangi bir taşınmaz sahibi olan kişiler bu vergiyi vermekle mükellef. Emlak vergisi hesaplamalarında ise çeşitli kriterlere dikkat ediliyor. Her yıl güncellenen emlak vergisi ödemeleri tek ya da iki taksit şeklinde ödeniyor. Ödeme yapılacak gayrimenkulün metrekareleri de tutarını etkiliyor. Emlak vergisi oranları, gayrimenkulün niteliğine göre, konut, arsa, arazi ve iş yeri gibi alt türlere ayrılıyor. Büyükşehir statüsüne sahip illerde emlak vergisi oranları büyükşehir niteliği olmayan illerin iki katı yüksek olarak uygulanıyor. Emlak vergisi oranı büyükşehir statüsündeki illerde binde 2; büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerde ise binde 1 oranı üzerinden hesaplanmaktadır.

İşyerlerine ait emlak vergisi büyükşehirlerde binde 4; büyükşehir niteliğine haiz olmayan illerde ise binde 2 oranıyla uygulanıyor. Arazi niteliğindeki gayrimenkuller için büyükşehirlerde binde 2, diğer belediyelerde ise binde 1 oranında vergi uygulanırken, arsalar için büyükşehirlerde emlak vergisi oranı binde 6, diğer şehirlerde ise binde 3 olarak hesaplanıyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Gayrimenkul sahibi olan kişiler emlak vergisi ödemelerini 4 farklı şekilde yapılabiliyor.

1- E-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) adresinden ödemeler yapılmaktadır.

2- PTT şubelerinden, banka şubelerinden, bankaların internet şubelerinden ve cep telefonları üzerindeki mobil uygulamalardan da ödemeler yapılabiliyor.

3- Bazı belediyelerde ise internet üzerinden kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebiliyor.

4- Bağlı olunan belediyeden yapılabiliyor. Eğer farklı bir şehirdeyseniz ödemenizi herhangi bir belediyede de yapabilirsiniz. Belediye veznesinde EFT ve havale yoluyla gerçekleştiriliyor.

İLK KEZ EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEKLER DİKKAT!

İlk kez ödeyeceklerin ise öncelikli yapması gerekenler daha farklı ilerliyor. Bu aşamada ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir.

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