FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Burada petrol yok' denilerek kapatılmıştı! Osmanlı arşivinden çıktı... 'Zengin bir petrol kaynağı var'

'Burada petrol yok' denilerek kapatılmıştı! Osmanlı arşivinden çıktı... 'Zengin bir petrol kaynağı var'

17.08.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da arama yapan yabancı şirketin daha önce ‘Petrol yok’ diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu çıkmıştı. Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, Çukurova bölgesinde 1963 yılında petrol yok denilerek kapatılan kuyularda aslında Osmanlı’nın son zamanında 1911 yılında yine yabancı bir şirket tarafından petrol arandığını bunun belgesinin de Osmanlı arşivinde olduğunu ortaya çıkardı.

'Burada petrol yok' denilerek kapatılmıştı! Osmanlı arşivinden çıktı... 'Zengin bir petrol kaynağı var'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar köyünde 1961-63 yılları arasında yabancı bir şirket tarafından petrol araması yapılmış, açılan kuyu ise 1963 yılında “burada petrol yok” denilerek kapatılmıştı. Aynı yıl kapatılan ve Kadirli ilçesine 50 km uzaklıkta bulunan Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Çukurova-1 ve Çukurova-2 isimli araştırma sahasında, daha önce petrol yok denilerek kapatılan kuyudan rezerv değeri 1 milyar dolar olan yüksek kalite petrol bulunmuştu. Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, Çukurova bölgesinde 1963 yılında petrol yok denilerek kapatılan bu kuyularda aslında Osmanlı’nın son zamanında 1911 yılında yine yabancı bir şirket tarafından petrol arandığını bunun belgesinin de Osmanlı arşivinde olduğunu ortaya çıkardı.

1caa0547-90ac-4c17-819d-cd4d601ae9d0

'ZENGİN BİR PETROL KAYNAĞINI BULUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Yurtsever yaptığı açıklamada, “Osmanlı’nın en zor günlerinde Afrika’nın kuzeyinde Libya çöllerinde savaş devam ederken ve Balkan savaşlarının da çıkmasının çok yakın olduğu bir zamanda Nisan 1911 tarihinde yabancılar Osmanlı’nın madenler bakanlığına bir dilekçe vererek Çukurova’da Adana vilayeti Kozan sancağı Karszülkadiriye yani Kadirli kazasında petrol zift ve diğer madenlerin bulunduğunu o madenlerin çıkartma istekleri ile ilgili ruhsatname verilmesini istiyorlar. Bu şu anlama geliyor, demek oluyor ki Osmanlı coğrafyasında ve Çukurova’da 1911 yılında muhtelif yerlerde petrolün varlığını biliyorlar ve bu petrolü çıkarmak için ruhsatname talebinde bulunuyorlar. Osmanlı arşivinde buna dair pek çok belge var. Bu tarihten sonra aradan geçen 40-50 yıl gibi uzunca bir zaman sonrası 1960 yılların başlarında Amerikan şirketleri Kadirli’ye geldiler Kesikkeli köyü civarında petrol araması yaptılar kuyu açtılar ve burada zengin kaynak yok denilerek üzerini kapatıp gittiler. Aynı dönemde yine Ceyhan Soysallı köyünde açılan petrol kuyusu yine petrol yok denilerek kapatılmıştı. Yakın bir zamanda Ceyhan’da zengin petrol kaynağı bulundu. Ben eminim ki Kadirli’de de kapatılan kuyuda bir araştırma yapıldığı takdirde zengin bir petrol kaynağını bulunacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Adana'dan petrol müjdesi gelmişti! Rezervin değeri belli olduAdana'dan petrol müjdesi gelmişti! Rezervin değeri belli oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorin fiyatları bu gece değişiyorBenzin ve motorin fiyatları bu gece değişiyor
Gram ve ons altın için yeni tahminGram ve ons altın için yeni tahmin
Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesiSıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş reçetesi
Anahtar Kelimeler:
Adana Osmaniye Petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Düşük faizle 160 ila 400 bin lira kredi veriliyor

Düşük faizle 160 ila 400 bin lira kredi veriliyor

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Gram ve ons altın için yeni tahmin

'Merkez Bankası para basımını hızlandırdı'

'Merkez Bankası para basımını hızlandırdı'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.