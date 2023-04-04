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Burs parası ne kadar oldu? Lisans ve doktora bursu kaç TL? YÖK burs miktarlarını artırdı!

04.04.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla bazı burslar veriyor. Bu burslardan biri olan doktora bursunda miktarlar artırıldı. Peki, Burs parası ne kadar oldu? Lisans ve doktora bursu kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

Burs parası ne kadar oldu? Lisans ve doktora bursu kaç TL? YÖK burs miktarlarını artırdı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacı ile verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdığını açıkladı.

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre; 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayanlar için 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi.

burs

100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor.

Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

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