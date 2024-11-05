Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı! (BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI)

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı!

BAKAN BAK TARİH VEREREK UYARDI

Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir de uyarıda bulundu.

Bakan Bak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın."

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN:



https://www.turkiye.gov.tr/

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır