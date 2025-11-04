FİNANS

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı! Gelişmeyi Bakan Aşkın Bak duyurdu! Burs ve öğrenim kredisi sonuçları nereden öğrenilir?

Öğrencilerin dört gözle beklediği haberle ilgili gelişmeyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu. 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı için burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi sonuçlarıyla ilgili sorgulamayı e-Devlet uygulaması üzerinden yapacak.

Mustafa Fidan

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını belirtti. Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin önce anne veya babalarının e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

BURS KREDİ SONUÇLARI e-Devlet ÜZERİNDEN SORGULANIYOR

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler e-Devlet'te yer alan "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay" ekranından taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona erecek. Taahhütname onayının ardından bu öğrencilerin yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla kefaletname hazırlatması gerekiyor. Türkiye’deki noterler tarafından yürütülen kefaletname işlemleri için ise öğrencilerin 30 Kasım Pazar gününe kadar süresi bulunuyor. Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilen kefaletnamelerin fiziki olarak gönderilmesi gerekmiyor.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor.

Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor.

2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
