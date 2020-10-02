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Bursa’da 5 firmanın 8 ürününde tağşiş olduğu ortaya çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2020 09:37 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 üründe tağşiş yapıldığını kamuoyu ile paylaştı. Bursa’da 5 firmanın 8 ürününde tağşiş olduğu otaya çıktı.

Bursa’da 5 firmanın 8 ürününde tağşiş olduğu ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa hileli ürün yedirildiğini gözler önüne serdi. Bursa’daki 5 firmanın 8 ürününde, sucuklarda at eti, zeytin yağlarında ise tohum yağı ve trans yağ tespit edildi.
Tarım Bakanlığının tağşişli gıda listesinde şu firmalar yer aldı:

"Miraç Gemlik, Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy, Yurdum, Körfezim, Dede Zeytincilik, Mete Sena Egemden ve Yeni Ege zeytin yağı markalarında, U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması tespit edildi. Ayrıca Akgün Sucukları markasında ısıl işlem görmüş sucuk, yani kırmızı etinde sakatat (baş eti) tespit edildi.”

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüketicilerin bilgisine arz edildi.
Bursa'daki firmaların listesi ise şu şekilde yer aldı:

Firma: Ayka Gündoğan Gıda Otomotiv Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Gemlik/Bursa

Marka: Miraç Gemlik natürel sızma

Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum
yağlarının tespiti)

Firma: Ege Temmuz Gıda Tur. İnş. Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa

Markaları: Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy ve Yurdum

Ürünü: Riviera zeytin yağı

Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)

Firma: Körfezim Turizm Nak. ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Umurbey Mh. Gemlik Cad. No:7
Gemlik/Bursa

Marka: Körfezim

Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)

Firma: Dede Zeytincilik - Ayşe Saygınsoy/ Orhangazi/Bursa

Marka: Dede Zeytincilik

Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)

Firma: Mete Zeytinleri - Hikmet Mete Orhangazi/Bursa

Marka: Mete

Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması)

Firma: Yunuseli Et ve Et Ürünleri/ Yunuseli Mah. Biladiyunus Cad. No:17 Osmangazi/Bursa

Marka: Akgün Sucukları

Ürün: Isıl işlem görmüş sucuk (kırmızı et)

Ayıbı: Sakatat (baş eti)"

KAYNAK:İHA

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