FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bursa’da AVM'de alışveriş izdihamı

Bursa’da AVM'de alışveriş izdihamı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.02.2020 10:19 | Son Güncelleme

Bursa’da bir AVM’de düzenlenen alışveriş festivaline 3 günde 80 bin kadın akın edince izdiham yaşandı.

Bursa’da AVM'de alışveriş izdihamı

Başta Bursa olmak üzere Ankara, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli ve İnegöl’de toplamda 28 festival gerçekleştiren ve 2 buçuk milyon ziyaretçiye ulaşan NUNFEST, Endülüs Park’taki sezon sonu festivalinde izdihama neden oldu.

Giyimden tesettüre, ayakkabıdan çantaya, aksesuardan züccaciyeye, çocuk modasından kozmetik ve güzelliğe binlerce ürünün yüzde 70’e varan indirimlerle satışa sunulduğu festivalde çekilişle umre, gelinlik ve çeyrek altın hediyeleri de verildi. Perşembe günü başlayan festival Pazar gecesi sona erecek.

f7a8a3d6-2c5d-48a0-810b-40adabf2a893

Festivali düzenleyen Sinan Özdemir, “Bu düzenlediğimiz 28’inci festival. 6 ilde festivaller düzenliyoruz. Festivalimiz Perşembe günü başladı, bugün sona erecek. Burada 11 ayrı ilden 70 tane özel butik var. Bu butikler sadece NUNFEST’de satılmak için ürün hazırlıyorlar. Sezon sonu olması itibarıyla yüzde 70’e varan indirimler var. Festival 3 günde 80 bin ziyaretçiyi ağırladı. Hedefimiz 110 bin ziyaretçiye ulaşmak. Biz burada kaliteli uygun fiyata veriyoruz. AVM’de 500 lira olan bir ürün burada 100 lira, yarın fiyatlar daha da düşecek. Burada alışveriş yapan ziyaretçiler çekilişe katılıp umre, gelinlik ve çeyrek altın kazanabiliyorlar. Burada giyim, ayakkabı, çanta, gözlük, parfüm, saat, ev tekstili ve çocuk ürünleri bulunuyor” dedi.

Festivalde butik açan işletmeciler ise, “Ürünlerimiz kaliteli ve çok uygun fiyata, gelenler çok memnun ayrılıyor. Aşırı bir yoğunluk var, ürün satmaya yetiştiremiyoruz. Yarın son gün, kaliteyi ucuza almak isteyen herkesi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştular.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
Hobi olarak başladı, geçim kaynağı olduHobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa, AVM,

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

'İkinci el oto fiyatlarının artış nedeni internet siteleri'

Bunu yapan yandı! Kaçakçılık sayılıyor

Bunu yapan yandı! Kaçakçılık sayılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Elektrikte yeni tarife yolda

Elektrikte yeni tarife yolda

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatıyla ilgili emsal karar!

Emsal karar! Kamuda çalışan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiriyor

2 ay önce kedi-köpek maması üretim tesisi kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

Bunu yapan yandı! Kaçakçılık sayılıyor

Bunu yapan yandı! Kaçakçılık sayılıyor

İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pist 18 Haziran'da açılacak

İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pist için tarih belli oldu

Bakan Varank duyurdu! Elazığ ve Malatya'daki işletmelere faizsiz kredi müjdesi

Elazığ ve Malatya'daki işletmelere faizsiz kredi müjdesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.