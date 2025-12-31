FİNANS

Bursa'da BESAŞ ekmeğine zam: İşte yeni fiyatı

Bursa'da Besaş ekmeğine yeni yılla birlikte zam geldi. 12,5 lira olan 400 gram ekmek 17,5 liraya yükseldi.

Bursa'da BESAŞ ekmeğine zam: İşte yeni fiyatı

Besaş, güncelleme ile alakalı üretim giderlerinin artmasını gerekçe gösterdi. Son olarak 24 Haziran 2024'te 7,5 liradan 12,5 liraya çıkarılan francala ekmek, 18 ay sonra bir kez daha zamlandı.

Bursa da BESAŞ ekmeğine zam: İşte yeni fiyatı 1

400 GRAM EKMEK 17,5 LİRA OLDU

Yeni tarife kapsamında 400 gramlık normal (francala) ekmek, bugünden itibaren 12,5 TL yerine 17,5 TL'den satışa sunulacak. Yaklaşık yüzde 40 oranındaki artış, yeni yılın ilk günü itibarıyla tüm BESAŞ satış noktalarında uygulanacak.

Bursa genelinde yüzlerce bayisi bulunan BESAŞ'ın bu fiyat güncellemesini; un, enerji ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle yaptığı öğrenildi. Yetkililer, önümüzdeki süreçte diğer ekmek çeşitlerinde de benzer oranlarda fiyat artışı olabileceğini ifade ediyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa ekmek
