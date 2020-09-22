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Bursa'da kamu binaları, banka ve AVM'lere HES kodu ile girilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

Bursa’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu binaları, alışveriş merkezleri, banka ve PTT şubelerine girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılacak.

Bursa'da kamu binaları, banka ve AVM'lere HES kodu ile girilecek

Bursa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün toplandı. Toplantının ardından Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, banka ve PTT şubeleri, 50’den fazla çalışanı olan iş yerleri ile konaklama yerlerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildiği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, alışveriş merkezilerine, banka ve PTT şubelerine, konaklama yerlerine, çalışan kişi sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ile iş yerlerine girişlerde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına’ karar verilmiştir. Karar, 24.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacaktır. Tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

KAYNAK:DHA

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