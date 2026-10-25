Bursa’da yapay mera projesi! İlk ekim gerçekleştirildi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hayvancılığa katkı sağlamak amacıyla 150 dekarlık alanda yapay mera oluşturuluyor. Beş yıl sürmesi planlanan proje kapsamında ilk aşamada 3 bin kilogram arpa tohumu ekilirken, araziye 3 bin 750 kilogram kompoze gübre uygulandı.

İLK AŞAMADA ARPA EKİMİ YAPILDI

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ovaazatlı Mahallesi’nde yürütülen mera ıslah projesi kapsamında 150 dekarlık alanda çalışmalar sürüyor. Beş yıl içerisinde tamamlanması planlanan projenin ilk aşamasında, mera alanının hazırlanması için ön bitki olarak arpa ekimi gerçekleştirildi.

Çalışmaların ilk yılında 150 dekarlık araziye toplam 3 bin kilogram arpa tohumu ekildi. Ekimle birlikte alana 3 bin 750 kilogram 20.20.0 kompoze gübre uygulandı. Projenin ilk iki yılında ön bitki ekilişlerinin yapılması planlanıyor. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da proje alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İSTİLACI BİTKİLER TEMİZLENECEK

Mera ıslahı kapsamında yürütülen çalışmalarla arazide bulunan istilacı bitkilerin temizlenmesi hedefleniyor. Bu işlemlerin ardından alanın, ilerleyen aşamalarda ekilecek mera karışımı için uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

OTLAMA ALANI GENİŞLEYECEK, VERİM ARTACAK

Projenin tamamlanmasıyla Ovaazatlı Mahallesi’ndeki mera kullanım alanının genişletilmesi ve ot veriminin artırılması öngörülüyor. Çalışmaların, hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca meralarda hayvan refahının iyileştirilmesi de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır