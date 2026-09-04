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Bursa ihracatta ağustosta 2,95 milyar doları aştı

Bursa merkezli ihracatçıların ağustos ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamı 2 milyar 953 milyon 633 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 8 aylık dönemindeki toplam ihracat ise 28 milyar 656 milyon 206 bin dolara ulaştı.

Bursa ihracatta ağustosta 2,95 milyar doları aştı

Bursa’nın ihracatında ağustos ayında otomotiv sektörü açık ara ilk sırada yer aldı. Otomotiv endüstrisinin aylık ihracatı 2 milyar 426 milyon 446 bin dolar olurken, sektörün ocak-ağustos dönemindeki toplam ihracat 24 milyar 310 milyon 664 bin dolara yükseldi.

TEKSTİLDEN 81 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Tekstil sektöründe ağustos ayında 81 milyon 438 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sektörün yılın ilk 8 ayındaki toplam dışarıya satışı ise 802 milyon 530 bin dolar oldu.

HAZIR GİYİMDEN 66,6 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ağustos ayı ihracatı 66 milyon 668 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ocak-ağustos dönemindeki toplam ihracatı 578 milyon 841 bin dolara ulaştı.

GIDA SEKTÖRÜNDEN 21,4 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Meyve ve sebze mamulleri sektöründe ağustos ayında 21 milyon 448 bin dolarlık dışarıya satış gerçekleştirildi. Sektörün 8 aylık ihracatı ise 153 milyon 155 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bursa’nın ağustos ayı ihracatında otomotiv sektörü belirleyici olurken, tekstil, hazır giyim ve gıda sektörleri de dış satışlara katkı sağladı. Özellikle otomotiv ihracatının toplam rakam içerisindeki yüksek payı dikkat çekti.

Bursa merkezli ihracatçıların yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği 28,6 milyar dolarlık dışarıya satışlar, kentin Türkiye ihracatındaki güçlü konumunu ortaya koydu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İhracat
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