Fon Koordinasyon Kurulu 2. toplantısı yarın! "Sorunlu her fona özel hesaplar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu 2. toplantısı ile ilgili açıklama yaptı.

"YOL HARİTAMIZ BELİRLENMİŞTİR"

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir.

Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır.

Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

Kurumlarımız, kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir.

Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde, ortak akılla yönetilecektir.

Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.

Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir"

SPK’DAN TASFİYE EDİLEN FONLAR İÇİN ARA ÖDEME KARARI!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecinde bulunan fonların yatırımcıları için yeni bir karar aldı. Buna göre mutabakatı tamamlanan yatırımcılara, nihai tasfiye ödemesi beklenmeden ara ödeme yapılacak.

SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine sürecindeki fonların yatırımcılarına, nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için MKK’nın hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak.

Bu tutar 1 milyon TL’nin altındaysa tamamı, 1 milyon TL veya üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Ara ödeme için fon payı iade edilmeyecek; pay iadesi ve kalan hakların hesaplanması nihai tasfiye aşamasında yapılacak.

SPK tarafından yapılan açıklamada uygulamanın detayları da duyuruldu:

Mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben yapılacak ara ödemenin aşağıdaki esaslarla ivedilikle yapılmasına karar verilmiştir.

Ara ödemeye esas olmak üzere, her bir hak sahibi bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından hesaplanacak olan net yatırım tutarları dikkate alınacaktır.

Her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar; ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılar için bu tutar, net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon TL olacak şekilde uygulanacaktır.

Bu ek tasfiye usulü para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanacaktır.

Ara ödeme karşılığı herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacaktır.

Katılma payı iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacaktır.