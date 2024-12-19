Bursa'nın 56 yıllık firmasının konkordato ilan ettiği söyleniyor! 6 yıl önce 'Kara leke' demişti şimdi Doğuş Çay'a satıldığı iddia ediliyor

Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş. 1968 yılında Bursa'da kuruldu. Son dönemde ise dev firma için konkordato ve Doğuş Çay'a satılam iddiaları ortaya çıkmıştı. Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre, 14 Aralık 2024 tarihinde Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan genel kurulu duyurusunda dikkat çeken bir açıklama oldu.

AROMA DOĞUŞ ÇAY'A MI SATILIYOR?

Yapılan duyuruda, "Taşınmazların ve bu adreslerdeki her türlü makine ekipman, demirbaş, bina, alt yapı - üst yapı düzenleri ve şirketin marka hakları , lisanslar her türlü hak ile ruhsatların devri ve satışının görüşülmesi" ifadeleri yer aldı.

Para Dergisi'nde İdriz Çokal'ın haberine göre ise, Aroma firmasının sahibi Duruk Ailesi'nin Doğuş Çay'a sattığı iddia edilerek, "Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için net ifade edemiyoruz ama gıda sektörünün şu anda bu satışı konuştuğunu belirtelim” sözleri yer aldı.

KARA LEKE OLARAK GÖRMÜŞTÜ

Ayrıca, Aroma'nın konkordato başvurusu yaptığına dair söylentiler de konuşuluyor olmasına rağmen konu ile ilgili herhangi bir açıklama ve başvuru görülmedi.

Kasım 2018’de Sabah gazetesine konuşan Duruk ise, "Banka sizi zor batırır. Konkordato gerçek bir fırsatçılıktır. İş alemi bunu kötüye kullanıyor. Konkordato yapan aileler, o lekeyi silemez. Aile gelecek nesillerin itibarını sıfırlıyor. Bunu şu anda herkes moda gibi yapıyor ama büyük hata" sözlerini kullanmıştı.

GENEL KURUL BURSA'DA YAPILACAK

Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi’nin genel kurulu 27 Aralık 2024 tarihinde saat: 10:00'da Bursa'da gerçekleştirilecek.