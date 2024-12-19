FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bursa'nın 56 yıllık firmasının konkordato ilan ettiği söyleniyor! 6 yıl önce 'Kara leke' demişti şimdi Doğuş Çay'a satıldığı iddia ediliyor

Bursa'nın 56 yıllık firmasının konkordato ilan ettiği söyleniyor! 6 yıl önce 'Kara leke' demişti şimdi Doğuş Çay'a satıldığı iddia ediliyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.12.2024 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin popüler meyve suyu markası Aroma için çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Şirketin konkordato isteyebileceği söylenirken geçtiğimiz günlerde de Doğuş Çay'a satılacağı iddia edilmişti. Peki Bursa'nın önde gelen firması olan Aroma'nın satılma iddiaları doğru mu? Gözler şirketin genel kurulu kararına çevrildi.

Bursa'nın 56 yıllık firmasının konkordato ilan ettiği söyleniyor! 6 yıl önce 'Kara leke' demişti şimdi Doğuş Çay'a satıldığı iddia ediliyor

Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş. 1968 yılında Bursa'da kuruldu. Son dönemde ise dev firma için konkordato ve Doğuş Çay'a satılam iddiaları ortaya çıkmıştı. Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre, 14 Aralık 2024 tarihinde Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan genel kurulu duyurusunda dikkat çeken bir açıklama oldu.

AROMA DOĞUŞ ÇAY'A MI SATILIYOR?

Yapılan duyuruda, "Taşınmazların ve bu adreslerdeki her türlü makine ekipman, demirbaş, bina, alt yapı - üst yapı düzenleri ve şirketin marka hakları , lisanslar her türlü hak ile ruhsatların devri ve satışının görüşülmesi" ifadeleri yer aldı.
Para Dergisi'nde İdriz Çokal'ın haberine göre ise, Aroma firmasının sahibi Duruk Ailesi'nin Doğuş Çay'a sattığı iddia edilerek, "Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için net ifade edemiyoruz ama gıda sektörünün şu anda bu satışı konuştuğunu belirtelim” sözleri yer aldı.

aroma

KARA LEKE OLARAK GÖRMÜŞTÜ

Ayrıca, Aroma'nın konkordato başvurusu yaptığına dair söylentiler de konuşuluyor olmasına rağmen konu ile ilgili herhangi bir açıklama ve başvuru görülmedi.

Kasım 2018’de Sabah gazetesine konuşan Duruk ise, "Banka sizi zor batırır. Konkordato gerçek bir fırsatçılıktır. İş alemi bunu kötüye kullanıyor. Konkordato yapan aileler, o lekeyi silemez. Aile gelecek nesillerin itibarını sıfırlıyor. Bunu şu anda herkes moda gibi yapıyor ama büyük hata" sözlerini kullanmıştı.

Aroma-Fabrika

GENEL KURUL BURSA'DA YAPILACAK

Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi’nin genel kurulu 27 Aralık 2024 tarihinde saat: 10:00'da Bursa'da gerçekleştirilecek.

Anahtar Kelimeler:
iflas Bursa Aroma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Son seçimleri nokta atışı bilmişti... Esad sonrası AK Parti farkı açtı!

Son seçimleri nokta atışı bilmişti... Esad sonrası AK Parti farkı açtı!

Türkiye güne bu operasyonla uyandı! 54 ilde 319 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne bu operasyonla uyandı! 54 ilde 319 kişi gözaltına alındı

Sucuk ve kaburga diye domuz eti yedirmişler!

Sucuk ve kaburga diye domuz eti yedirmişler!

2,5 lira 71 TL oldu! Hile ifşa edildi... Bakanlık harekete geçti

2,5 lira 71 TL oldu! Hile ifşa edildi... Bakanlık harekete geçti

120 ay vadeli konut kredisinin geri ödemesi belli oldu! Faiz yükü yüzde 260 arttı!

120 ay vadeli konut kredisinin geri ödemesi belli oldu! Faiz yükü yüzde 260 arttı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.