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CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 5 Kasım 2026 BIST 100

Canlı borsa 5 Kasım 2026 Perşembe! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 yükselişle 11.546,61 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 5 Kasım 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 5 Kasım 2026 BIST 100 1

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,12 değer kazanarak 11.478,13 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 68,48 puan ve yüzde 0,60 artışla 11.546,61 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,94 ile madencilik en çok gerileyen yüzde 0,94 ile finansal kiralama faktoring oldu.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 5 Kasım 2026 BIST 100 2

Küresel piyasalarda, ABD ara seçimlerinin ardından siyasi belirsizliğin azalması ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş risk iştahını desteklerken, teknoloji hisselerinde düzenleyici risklere yönelik endişeler sürüyor.

Yurt içinde fon sahiplerine ara ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira ödeme yapıldı. Bu yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamı karşılandı. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 5 Kasım 2026 BIST 100 3

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ÜFE, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
299.75
6.413.756.602,00
% 2.92
11:02
ASELS
350.5
3.859.790.110,00
% -0.92
11:02
YKBNK
36.96
3.486.097.331,66
% 3.01
11:02
AKBNK
67.4
2.800.366.814,15
% 1.81
11:02
TUPRS
332.25
2.548.049.578,00
% -3.2
11:02
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