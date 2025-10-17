Bursa'nın suyu tamamen bitti! 3 milyon 200 bin kişi susuz kaldı

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI %0

Barajlardaki doluluk oranı, 28 Eylül’de yüzde 2,33 iken, 12 Ekim’de yüzde 0,49, 15 Ekim’de yüzde 0,15 olarak ölçüldü. Son yapılan ölçümlerde ise oran yüzde 0’a düştü.

Kentteki ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı’ndan alınan 100 bin metreküp su ile kuyular ve doğal pınar kaynaklarından sağlanıyor.

PLANLI 12 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Su seviyesindeki kritik düşüş nedeniyle Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 1 Ekim’den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saatlik planlı su kesintileri uygulamaya başladı.

'SOFRALARIMIZDA SEBZE VE MEYVE KALMAYACAK'

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, kuraklığın tarım üzerindeki etkilerine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Bursa’da su yalnızca içme ihtiyacı için değil, Türkiye’nin sebze ve meyve ihtiyacının karşılanması açısından da hayati öneme sahip. Göllerin ve barajların kuruması ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu durum devam ederse sofralarımızda domates, patlıcan, şeftali gibi ürünleri göremeyebiliriz.”

Demir, tarımda vahşi sulama yöntemlerinin kuraklığı derinleştirdiğini vurgulayarak, şu çağrıyı yaptı:

“Bursa’da hâlâ salma sulama dediğimiz verimsiz yöntemler kullanılıyor. Bunun yerine damla ve yağmurlama sulama sistemlerine geçilmeli. Devletin ve yerel yönetimlerin çiftçiye bu konuda destek ve teşvik sağlaması şart."