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BURSA SEÇİM SONUÇLARI: YSK 28 Mayıs 2023 Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları için geri sayım

28.05.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa seçim sonuçları son dakika gelişmeleri ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. turu Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları vatandaşlar tarafından takip edilecek. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle yapılan 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla son bulacak. Peki, Bursa seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim yasaklarının kalkmasının ardından Bursa seçim sonuçları canlı olarak Mynet.com'da olacak.

BURSA SEÇİM SONUÇLARI: YSK 28 Mayıs 2023 Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları için geri sayım

Bursa seçim sonuçları canlı takip ekranında anbean incelenebilecek. Osmangazi seçim sonuçları, Nilüfer seçim sonuçları, Yıldırım seçim sonuçları, Büyükorhan seçim sonuçları, Gemlik seçim sonuçları, Gürsu seçim sonuçları, Harmancık seçim sonuçları, İnegöl seçim sonuçları, İznik seçim sonuçları, Karacabey seçim sonuçları, Keles seçim sonuçları, Kestel seçim sonuçları, Mudanya seçim sonuçları, Mustafakemalpaşa seçim sonuçları, Orhaneli seçim sonuçları, Orhangazi seçim sonuçları ve Yenişehir seçim sonuçları bu sayfalarda yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları seçim yasaklarının kalkmasının ardından açıklanacak. İşte Bursa seçim sonuçları canlı takip ekranı...

SEÇİM 2023

BURSA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

Bursa seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TUR OY VERME SAATLERİ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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