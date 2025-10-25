Bursa ve Balıkesir'de zeytin üretimi

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK), 2025-2026 sezonuna ilişkin rekolte tahminlerini açıkladı. Buna göre, zeytinyağı üretimi geçen yıla göre kişi başına ortalama 2 litre düşecek. Geçen sezon 475 bin olan zeytinyağı üretiminin 165 bin ton azalarak 310 bin tona gerilemesi bekleniyor.

Sofralık zeytinde ise fazla bir değişiklik beklenmiyor. Geçen dönem 750 bin ton olan sofralık zeytin üretiminin önümüzdeki sezon 740 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye sofralık zeytin üretiminin yüzde 17,5'i yani 130 bin tonu Marmarabirlik faaliyet bölgesinde gerçekleşecek. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Bursa ve Balıkesir'i de içine alan Marmarabirlik faaliyet bölgesinde 130 bin ton sofralık zeytin rekoltesi tahmin edildiğini belirterek, yağlık da eklendiğinde 170 bin ton zeytin beklediklerini ifade etti.

