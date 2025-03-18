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Burundi'nin para birimi nedir? Burundi'nin para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:25
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Dünya üzerinde birçok insanın daha önce duymadığı ülkeler bulunur. Bazı insanlar için bu ülkelerden biri de belki de Burundi’dir. Burundi adı sıklıkla bilinmeyen, öte yandan nasıl bir ülke olduğu merak edilen ülkeler arasındadır. Ülke 1 Temmuz 1962 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlığını kazanmadan önce ise Almanya ve Belçika ülkelerinin kontrolünde bulunan Burundi hakkında merak edilen detaylardan biri de para birimidir. Peki, Burundi'nin para birimi nedir?

Burundi'nin para birimi nedir? Burundi'nin para biriminin kodu ve sembolü

Burundi doğal güzelliklere sahip ülkelerden biridir. Bu ülke, denize kıyısı olmayan kara ülkeleri arasında yer alır. Burundi, Nil ile Kongo nehirlerinin kesiştiği yerde bulunmaktadır. Burundi’nin ekonomik gelirleri arasında büyük oranda tarım yer alır. Ama tarımın öne çıktığı ülke dünyanın en fakir ülkeleri arasında bulunur. Ülke, doğal güzellikleri olarak öne çıkan Göller bölgesinde bulunurken aynı zamanda yüksek yaylaların da görüldüğü bir coğrafyadadır. Ülke nüfusunun büyük bir bölümü ülkenin başkentinde yaşamaktadır.

Burundi'nin para birimi nedir?

Burundi bölge olarak Orta Afrika'da yer alan ülkelerden biridir. Ülke hakkında merak edilen konulardan biri de hangi para birimini kullandığıdır. Burundi ülkesinde kabul edilen resmi para biriminin adı Burundi frangı olarak geçer. Burundi frangı ilk kez 1964 senesinde Burundi Merkez Bankası tarafından üretilip dolaşıma sokulmuştur. Burundi frangının uluslararası ekonomi platformlarındaki simgesi BIF olarak kısaltılır. Frank 100 santime olarak değerlenmektedir.

Burundi ülkesinin merkez bankası TheBanque de la République du Burundi şeklinde tanımlanırken, resmi para birimi olarak Burundi frangını üretir. Aynı zamanda ülkedeki yerel ve yabancı bankaların sistemini kontrol eder.

Burundi, 1980'li yıllarda başlayan ve uzun yıllar boyunca süren bir ticaret açığı ve yabancı yardıma bağımlılık sürecini yaşamıştır. 2005 yılında ise uluslararası borç affından yararlandı.

Burundi dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alırken, ülkede büyük oranda eğitime erişimde sıkıntı yaşanmaktadır. Nüfusun büyük bir bölümü yoksulluk içerisinde yaşarken, 5 yaş altı çocukların %56,8'i yetersiz beslenmektedir. Ülkenin üretim sektörü oldukça zayıf ve az kaynağa sahiptir. Nüfusun büyük bir kısmı ise gelir elde edebilmek için tarım ile uğraşır.

Ğlkenin en büyük endüstrisi olarak tarım sektörü 1997 yılında GSYİH'nın %58'ini oluşturmaktaydı. Bu alandaki ihracatın büyük bir kısmını ise kahve karşılamaktadır. Diğer gıda maddeleri arasında ise muz, baklagiller, yer fıstığı, darı, tatlı patates ve kabak türleri yer alır.

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Anahtar Kelimeler:
Burundi para
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