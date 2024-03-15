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Bütçe açığı Şubat'ta 153,8 milyar TL oldu

15.03.2024 11:32
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Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 127,1 yükselerek 1 trilyon 153 milyar 356 milyon liraya çıktı. Bütçede şubatta 153 milyar 798 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu.

Bütçe açığı Şubat'ta 153,8 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 145 artarak 536 milyar 107 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 77,2 artışla 689 milyar 905 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 127,1 yükselerek 1 trilyon 153 milyar 356 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,1 artarak 1 trilyon 457 milyar 873 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesinde şubatta 153 milyar 798 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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açık bütçe
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