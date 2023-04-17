Bütçe açığında ortaya çıktı! Rekor kıran KKM'nin Hazine'ye maliyeti 'sıfır'

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 334 milyar TL, bütçe gelirleri 286,8 milyar TL ve bütçe açığı 47,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 289 milyar TL ve faiz dışı açık ise2,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ancak Kur korumalı mevduatın (KKM) 2023 yılının Mart ayında bütçeye maliyetinin olmadığı öğrenildi.

AKTARIM YAPILMADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre, Mart ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden aktarım yapılmadı. Böylelikle 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 94 milyar 723 milyon 800 bin TL seviyesinde kaldı.

KKM'DE 1.7 TRİLYON LİRA BİRİKTİ

7 Nisan ile biten haftada KKM hesapları 75,8 milyar TL’lik artış gösterdi ve toplam KKM hesapları 1,77 trilyon TL ile rekor yüksek seviyeye çıktı. KKM girişlerinin artmasında Merkez Bankası ve Hazine’nin faiz üst sınırını kaldırması etkili oldu.

Aralık 2021’de uygulamaya koyulan KKM hesaplarında bankalar, Merkez Bankasının belirlediği politika faizinin en fazla 300 baz puan üzerinde faiz verebiliyorlardı. Üst sınırın kaldırılmasıyla bankaların verdiği faiz oranı da %25’i aştı. Böylelikle KKM girişleri de son haftada hızlı artış kaydetti.

2023’ün ilk haftalarında KKM’den çıkış yaşanmasının ardından giriş serisi 12. haftada da devam etti.

