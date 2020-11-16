FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bütçe ekimde 4,9 milyar lira açık verdi

Bütçe ekimde 4,9 milyar lira açık verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2020 12:00 | Son Güncelleme

Bütçe gelirleri ekimde 92,8 milyar lira, giderleri 97,7 milyar lira olarak hesaplandı .Bütçe ekimde 4,9 milyar lira, ocak-ekim döneminde de 145,5 milyar lira açık verdi.

Bütçe ekimde 4,9 milyar lira açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 92,8 milyar lira, giderleri 97,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,9 artarak 92 milyar 766 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 21,6 artışla 97 milyar 658 milyon lira oldu.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,3 yükselerek 822 milyar 188 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 18 artarak 967 milyar 671 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 4 milyar 892 milyon lira ve ocak-ekim döneminde 145 milyar 483 milyon lira açık verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İşte güncel banka çalışma saatleri!İşte güncel banka çalışma saatleri!
Asgari ücret için görüşmeler başlayacak!Asgari ücret için görüşmeler başlayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı
Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı
Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! 15 bin liraya kadar maliyet çıkabilir
Araç sahipleri dikkat! 15 bin liraya kadar maliyet çıkabilir
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KYK borcu banka hesap blokesi kaldırma 2020... KYK bursu e-haciz nasıl kalkar? Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu banka blokesi kaldırma yöntemleri!
KYK bursu banka blokesi nasıl kalkar?
Bankaların çalışma saatleri değişti! İstanbul’da bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor?
İşte güncel banka çalışma saatleri!
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı
SGK 4A nedir?
E-Devlet üzerinden yapılan SGK 4A işlemleri nelerdir?
Aydın - Denizli otoyolu için geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısaltılacak
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı! Mesaiyi bırakıp gitmek işten çıkarılma sebebi
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.