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Bütçe, mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Merkezi yönetim bütçe gelirleri mart ayında 47,4 milyar lira, giderleri 91,2 milyar lira oldu. Böylece, bütçe dengesi 43,7 milyar TL açık verdi.

Bütçe, mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri 47,4 milyar lira, giderleri 91,2 milyar lira oldu. Böylece mart ayında bütçe 43,7 milyar lira açık verdi. 2020 yılı mart ayında faiz dışı bütçe giderleri 79,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 32,4 milyar lira olarak açıklandı.

'Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3'ün altında kalması hedefleniyor'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2020-2022 program döneminde bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 3’ün altında kalması, faiz dışı dengenin GSYH’ye oranının ise dönem sonunda binde 3 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı,

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