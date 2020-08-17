Bütçe temmuzda 29.7 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı merkezi yönetim bütçe dengesi sonuçlarına göre, bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi. Böylece 7 aylık bütçe açığı 139,1 milyar liraya ulaştı. Geçtiğimiz faiz dışı denge açığı ise 21,2 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 116,2 milyar lira, bütçe gelirleri 86,5 milyar lira ve bütçe açığı 29,7 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 107,8 milyar lira ve faiz dışı açık ise 21,2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Temmuz ayında 9 milyar 901 milyon lira fazla vermiş iken 2020 yılı Temmuz ayında 29 milyar 696 milyon lira açık vermiştir.

2019 yılı Temmuz ayında 17 milyar 620 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı Temmuz ayında 21 milyar 240 milyon lira faiz dışı açık verilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ 116,2 MİLYAR LİRA

Merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz ayı itibarıyla 116 milyar 225 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 8 milyar 456 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 107 milyar 769 milyon lira olarak gerçekleşmiştir.