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Bütçe temmuzda 29.7 milyar TL açık verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 11:35 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesinin temmuzda 29,7 milyar lira açık verdiğini duyurdu. Böylece 7 aylık açık 139,1 milyar liraya ulaştı.

Bütçe temmuzda 29.7 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı merkezi yönetim bütçe dengesi sonuçlarına göre, bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi. Böylece 7 aylık bütçe açığı 139,1 milyar liraya ulaştı. Geçtiğimiz faiz dışı denge açığı ise 21,2 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 116,2 milyar lira, bütçe gelirleri 86,5 milyar lira ve bütçe açığı 29,7 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 107,8 milyar lira ve faiz dışı açık ise 21,2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Temmuz ayında 9 milyar 901 milyon lira fazla vermiş iken 2020 yılı Temmuz ayında 29 milyar 696 milyon lira açık vermiştir.

2019 yılı Temmuz ayında 17 milyar 620 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı Temmuz ayında 21 milyar 240 milyon lira faiz dışı açık verilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ 116,2 MİLYAR LİRA

Merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz ayı itibarıyla 116 milyar 225 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 8 milyar 456 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 107 milyar 769 milyon lira olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödenekten Temmuz ayında 116 milyar 225 milyon lira gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 83 milyar 533 milyon lira harcama yapılmıştır.

Temmuz ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 8,7 iken 2020 yılında yüzde 10,6 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 oranında artarak 107 milyar 769 milyon lira olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 9,0 iken 2020 yılında yüzde 11,3 olmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİ 86,5 MİLYAR LİRA

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Temmuz ayı itibarıyla 86 milyar 529 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 76 milyar 14 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 8 milyar 592 milyon lira olmuştur.

2019 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 93 milyar 433 milyon lira iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 7,4 oranında azalarak 86 milyar 529 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Temmuz ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 10,6 iken 2020 yılında yüzde 9,0 olmuştur. 2020 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 oranında artarak 76 milyar 14 milyon lira olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7,7 iken 2020 yılında yüzde 9,7 olmuştur."


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