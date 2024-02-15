Bütçe yeni yılın ilk ayında açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçe 150,7 milyar TL açık verdi. 2024 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 768 milyar TL, bütçe gelirleri 617,2 milyar TL oldu.

Verilere göre, faiz dışı bütçe giderleri 646,9 milyar TL ve faiz dışı açık 29,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Ocak'ta bütçe giderleri tarafında faiz harcamaları 121 milyar 93 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 646 milyar 875 milyon TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 617 milyar 249 milyon TL olarak kaydedildi.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





