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Bütçesini 80 milyara yakın aştı! İşverene yardım emeklilik yardımlarını geçince Hükümet düğmeye bastı: Prim indirimlerinde yeni dönem başladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.12.2024 07:49
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Bildirimlerine, sosyal güvenlik ödemelerine dikkat edenler için 5 puanlık prim indirim yapılıyordu. Hazine'den SGK'ya prim indirimi için aktarılan tutar 242 milyar 811 milyon TL’ye ulaşması sonrası bazı sektörlerde bu indirim 5 puandan 4 puana düşürüldü.

Bütçesini 80 milyara yakın aştı! İşverene yardım emeklilik yardımlarını geçince Hükümet düğmeye bastı: Prim indirimlerinde yeni dönem başladı

Kayıt dışılık ile mücadele ve mükelleflerin uyumu açısından 2008 yılından başlatılan işveren için puan indirimi uygulamasında değişikliğe gidildi. Primlerini ya da yapılandırma borçlarını düzgün yatıran, bildirimlerini tam yapan tüm işverenlere verilen indirim miktarı 5 puandan 4 puana düşürüldü.

Hazine tarafından SGK'ya aktarılarak ödenen prim indirimleri Kasım ayı itibarıyla bütçe tahmininin 76.9 milyar lira üstüne çıktı. 2024'ün başından beri SGK'ya puan indirimi için devredilen para ise 242 milyar 811 milyon liraya ulaştı.

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Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, ekonomik koşullardan daha fazla etkilenen tekstil sektöründen puan indirimi talep ediliyor. Ayrıca veriler tüm kalemler incelendiğinde en en yüksek tutarlı kalem puan indirimi oldu. Bütçe verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde Hazine Yardımları tutarı 1 trilyon 602 milyar TL’ye ulaşırken; sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri 1.3 trilyon TL oldu.

BAŞLANGIÇ BÜTÇESİNDEN 76 MİLYAR LİRA AŞILDI

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Devletin her bir sigortalı için verdiği katkı 576.4 milyar lira, , çeşitli kanunlarla SGK’ya verilmiş görevlerden oluşan faturalı ödemeler 254 milyar TL, 5 puanlık indirim ise 242.8 milyar TL düzeyine geldi. Bu üç kalemde de başlangıç bütçe tahminleri aşıldı. 5 puanlık indirim başlangıç bütçesinden 76.9 milyar TL aşıldı.

SGK'ya bütçeden birçok kalemden dolayı transfer yapılırken bunların birçoğu sosyal uygulamalardan oluşuyor. Sosyal güvenlik sisteminde ana görev olan sağlık, emeklilik, primleri ile emekli ve sağlık ödemelerinden oluşan denge olumlu gitse de sosyal güvenlik sisteminde aktif/pasif dengesindeki bozulma uzun vadede sorun çıkabileceği tedirginlik oluşturuyor.
Ayrıca, geçtiğimiz günlerde belediye, belediye iktisadi teşekkülü ve bazı belediye şirketlerine prim borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulması SGK ve sosyal güvenlik sisteminin finansal durumu hakkında yeni tartışmalara neden olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
sgk işveren Prim desteği
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