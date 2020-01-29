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BUTSO Başkanı Keyik: Coronavirüs mermer sektörünü etkileyecektir

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

BURDUR Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, "Çin'de ortaya çıkan coronavirüs Burdur'daki mermer sektörünü mutlaka etkileyecektir.

BUTSO Başkanı Keyik: Coronavirüs mermer sektörünü etkileyecektir

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, "Çin'de ortaya çıkan coronavirüs Burdur'daki mermer sektörünü mutlaka etkileyecektir. Bunun geri dönüşü de ihracat rakamlarının düşüşü olacak" dedi.
BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Meclis Başkanı Ömer Çeliker ve yönetim kurulu üyeleriyle Meclis Salonu'nda yaptığı toplantıda, 2019 yılında ülke genelindeki ekonomik faaliyetlerle oda olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Yerli otomobil projesinin ülke olarak 81 milyonun göğsünü kabarttığını belirten Keyik, "Bu projeye öncülük edenlerden olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.
Üye sorunlarına çözüm bulmak için tahkim kurulu oluşturduklarını kaydeden Yusuf Keyik, oda üyesi olsun veya olmasın meslek sahiplerinin mesleki yeterlilik belgesi almaları için aracılık yaptıklarını, oda üyelerinin ufkunu açmak için çeşitli eğitimler düzenlediklerini ve bu eğitimlere bu yıl da devam edeceklerini kaydetti.
Burdur'dan 2019 yılında 196 milyon 475 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini aktaran Keyik, "2019 yılında Çin'e blok mermer ihracatında ciddi anlamda düşüş var. Mamul olarak 30 ülkeye satıyoruz. Blok olarak sadece Çin'e satıyoruz. Ben sektöre uzun yıllardır tek pazarlı ihracatın, sürdürülebilir bir ihracat olmadığını anlatmaya çalışıyorum. İki ülke arasında olumsuzluklar yaşanabilir. Bunlar olmadı ama farklı bir şey gelişti. Çin'de ortaya çıkan coronavirüs Burdur'daki mermer sektörünü mutlaka etkileyecektir. Mart ayı içinde Çin'de mermer fuarı var. Türkiye'nin dört bir yanından mermerciler bu fuara katılıp orada ürünlerini pazarlıyorlardı. Sanırım yüzde 10 ancak katılan olur. Bunun geri dönüşü de ihracat rakamlarının düşüşü olacak. İnşallah bu vesileyle, her şerde bir hayır vardır mantığıyla sektör kendisini biraz toplar" diye konuştu.

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