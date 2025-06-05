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Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Bayram öncesinde trafikteki yeni radar düzenlenmeleri tartışma konusu oldu. Sürücüler bir anlık dikkatsizlikleri sonucunda binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilir. Tartışmalar alevlenirken yeni bir hamle geldi. Türkiye'deki sabit radarların yerleri açıklandı. İstanbul ve çevresindeki yoğun önlemler bir kez daha dikkat çekti.

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz
Ufuk Dağ

Trafik cezaları cep yakan boyutlara ulaştı. Her gün binlerce sürücü özellikle radar nedeniyle ceza ödemek zorunda kalıyor. Kurban Bayramı öncesinde ise denetimler yoğunlaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son günlerde konunun üzerinde özellikle durdu. Her 30 kilometrede bir radar olacağının duyurulması ise bazı kesimlerde 'tuzak mı kuruluyor?' tartışmalarını beraberinde getirdi.

t geneli

Sosyal medya eve ana akım medyada söz konusu tartışma devam ederken Emniyet Müdürlüğü'nden yeni bir hamle geldi. Türkiye'deki bütün sabit radar yerleri yayınlandı. Radar en çok İstanbul çevresinde yoğunlaştı. Ceza yemek istemeyen sürücülerin kurallara uymasının yanında radar yerlerini de bilmeleri gerektiği vurgulandı.

eds

GEZİCİ RADARLARIN YERLERİ BİLİNMİYOR

Türkiye'deki tüm radar noktaları haritada gösterilenler kadar değil. Gezici radar araçlarının konumları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Gezici radarlar, üzerinde fazla sayıda anten bulunan özel araçlarla yol kenarında denetim yapıyor.

Ayrıca, radar kontrolü yapılacak bölgelerde, sürücülere önceden "Radar Hız Kontrolü" tabelası ile uyarı veriliyor.

İstanbul'daki radar noktaları;

istanbul

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILIYOR

Yeni uygulama sürücüler arasında da tartışma konusu oldu. Cezaların yüksek olması sürücülerin bir diğer isyan ettiği konu. Öte yandan Düzce’de Haziran ayının başında yollara çıkarılan yapay zeka destekli radar cihazı "Trafidar" ile sadece 4 günde toplamda 526 bin 645 lira ceza yazıldığı duyuruldu. Diğer iller ve Türkiye geneliyle ilgili resmi rakam henüz bilinmiyor.

Ankara'daki radar noktaları;

ankara

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