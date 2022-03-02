Bütün ülkeler tehdit altında: IMF ve Dünya Bankası'ndan çarpıcı rapor...

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptıkları ortak açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın enflasyonda daha fazla sıçramaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ortak açıklamada, "Ukrayna'daki savaş diğer ülkeler için de ciddi bulaşıcı etkiler oluşturuyor. Emtia fiyatları yükseliyor ve enflasyonun daha da yükselmesi riski var. Eğer çatışmalar devam eder ise finansal piyasalarda bozulmalar kötüleşmeye devam eder" ifadelerine yer verdiler.

Açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların ciddi ekonomik etkisinin olacağı vurgulanırken, Ukrayna'ya daha fazla finansman ve politika desteği sağlanması üzerinde çalışıldığı da belirtildi.

