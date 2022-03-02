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Bütün ülkeler tehdit altında: IMF ve Dünya Bankası'ndan çarpıcı rapor...

02.03.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IMF ve Dünya Bankası'na göre Rusya ile Ukrayna arasında çatışma enflasyonu ateşleyebilir. İki kurum tarafından ortak yapılan açıklamada savaşıun diğer ülkeler için ciddi bulaşıcı etkileri olduğu kaydedildi.

Bütün ülkeler tehdit altında: IMF ve Dünya Bankası'ndan çarpıcı rapor...

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptıkları ortak açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın enflasyonda daha fazla sıçramaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ortak açıklamada, "Ukrayna'daki savaş diğer ülkeler için de ciddi bulaşıcı etkiler oluşturuyor. Emtia fiyatları yükseliyor ve enflasyonun daha da yükselmesi riski var. Eğer çatışmalar devam eder ise finansal piyasalarda bozulmalar kötüleşmeye devam eder" ifadelerine yer verdiler.

Açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların ciddi ekonomik etkisinin olacağı vurgulanırken, Ukrayna'ya daha fazla finansman ve politika desteği sağlanması üzerinde çalışıldığı da belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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