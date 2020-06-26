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Büyük gün pazartesi! Yerli ve milli hızlı tren raylara iniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2020 14:42 | Son Güncelleme

Sakarya’daki TÜVASAŞ tesislerinde yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin üretimi tamamlandı. Yerli ve milli tren setlerinin test sürüşleri Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımları ile gerçekleşecek.

Büyük gün pazartesi! Yerli ve milli hızlı tren raylara iniyor

Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) üretilen milli elektrikli tren setinin maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. 2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını 15 Haziran’da yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Tren’in raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini vermişti.

TÜVASAŞ Sakarya Yerleşkesi’nde gerçekleşen test sürüşüne ayrıca TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaaslan ile TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da katılacak.

KAYNAK:İHA

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