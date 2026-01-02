FİNANS

Büyük ikramiye kime çıktı? Kazanan bileti Ümraniye'de sattı 'Kendime olan güvenim sonsuzdu' diye açıkladı

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 milyon liralık rekor büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete isabet etti. Tüm Türkiye, "Büyük ikramiye kime çıktı?" sorusunun yanıtını merak ederken; ikramiyenin isabet ettiği biletlerden birinin Ümraniye'deki bir gezici bayiden satıldığı açıklandı. Bileti satan gezici bayi Yavuz Duman "Geçen yıl da teselli bileti bir tanıdık müşterime çıktı. 'Belki benden çıkar' diye kendime olan güvenim sonsuzdu" diye konuştu.

Büyük ikramiye kime çıktı? Kazanan bileti Ümraniye'de sattı 'Kendime olan güvenim sonsuzdu' diye açıkladı

Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların listesi açıklandı. Türkiye şans oyunları tarihinin bugüne dek verilen en yüksek ikramiyesi olan 800 milyon TL 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5 numaralarına isabet etti. Tüm Türkiye "Büyük ikramiye kime çıktı?" sorusunun yanıtını merak ederken; Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili 800 milyon liralık rekor büyük ikramiye 3 çeyrek bilete çıktı.

2'Sİ İSTANBUL'DA DİĞERİ KONYA'DA

Büyük ikramiye, 2'nci çekilişte İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye ilçeleri ile Konya Akşehir'den alınan biletlere isabet etti.

Büyük ikramiye kime çıktı? Kazanan bileti Ümraniye de sattı Kendime olan güvenim sonsuzdu diye açıkladı 1

266'ŞAR MİLYON LİRA KAZANDILAR

Çeyrek biletlerin sahipleri, 800 milyon liranın dağıtım garantisi uygulaması kapsamında eşit olarak 3'e bölünmesiyle kişi başı 266'şar milyon lira kazandı.

'PARAYI GÜZEL YERLERDE HARCAMASINI TEMENNİ EDERİM'

Sattığı çeyrek bilete ikramiye isabet eden gezici bayi Yavuz Duman, "Seyyar Milli Piyango işi yapıyorum. En az 15-20 yıldır yapıyorum bu işi. Akşamları mekanlara giderek bu işi severek, canı gönülden yapıyorum. Geçen yıl da teselli bileti bir tanıdık müşterime çıktı. 'Belki benden çıkar' diye kendime olan güvenim sonsuzdu. Çok sevdiğim bir iş. Müşterilerle iç içe olduğum için hem hobi hem de bir kazanç merkezi olarak bütün müşterilerime 'benden çıkacak' diye ümit bağlıyordum. Müşterilerim ise şaşırarak 'Aman senden çıkar mı, seyyardan çıkar mı' diyorlardı. Alan müşterime tebrikler diliyorum. Parayı güzel yerlerde harcamasını temenni ederim. İnşallah bizi de bulur" dedi.

Büyük ikramiye kime çıktı? Kazanan bileti Ümraniye de sattı Kendime olan güvenim sonsuzdu diye açıkladı 2

'BANA ÇIKMIŞ GİBİ MUTLUYUM'

Duman, “İnşallah insanların güveni gittikçe artar ve 'çıkmaz' dediklerinde yanılacaklarını zaten söylüyordum, herkes de yanıldı. Bundan sonra seyyar biletçilerin de artmasını istiyorum. Bilet numarası hatırladığım kadarıyla 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5 numaralarına çıktı. Bu benim sattığım bilete çıktı, çok mutluyum. Satıcı kadar alıcının da mutlu olmasını bekliyorum. Sanki bana çıkmış gibi mutluyum." diyerek sattığı bilete büyük ikramiye çıkmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

