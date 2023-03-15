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Büyük tepki çekti! Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...

15.03.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta depremin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman, bu kez de sel felaketiyle mücadele ediyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden gelen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne seriyor. İki ilde ölü sayısı 10'a yükseldi. Sel sularında sürüklenen adama el uzatmak yerine, videoya çeken kişi tepki çekti.

Büyük tepki çekti! Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...

Balıklı Göl taştı, arabalar göle dönen yolların üstünde yuvarlandı. Acil servislerin yoğun bakımları bile sel felaketinden nasibini aldı. Adıyaman ve Şanlıurfa, depremin ardından sel felaketiyle mücadele ediyor. Gün içerisinde çekilen bir videoya vatandaşlar tepki gösterdi.

AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri botlarla sus basan sokaklara girdi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir binadan tahliye edilen kadının askerlere sarılarak teşekkür ettiği görüldü.

SELE KAPILAN ADAMA EL UZATMAK YERİNE VİDEO ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan bir video ise gündem oldu. Şanlıurfa'daki sel felaketinde göl haline gelen yollardan birinde sürüklenen vatandaşı videoya çeken kişiye tepki gösterildi.

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Elini kaldırarak yardım isteyen vatandaşın, elini tutmayan ve video çekmeye devam eden kişi, eleştirildi.

Tüyler ürperten görüntü! Sel yolu böyle yuttu Tüyler ürperten görüntü! Sel yolu böyle yuttu

Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan bazı mahallelerde vatandaşların evlerden tahliyesi için çalışma yapılıyor. Kentte Karakoyun deresinin taşması sonucu civardaki cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girdi. Ekipler, Akabe Mahallesi'nde botlarla vatandaşları tahliye etti.

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Anahtar Kelimeler:
sel Adıyaman Şanlıurfa

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