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Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortası ne kadar? TARSİM açıkladı

02.08.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TARSİM’ den yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlar sebebiyle sigortalı üretici ve yetiştiricilerden toplam 431 adet hasar ihbarı alındığı ve söz konusu ihbarların ağırlıklı olarak hayvan hayat sigortaları olmak üzere, bitkisel ve sera sigortaları branşlarına ait olduğu bildirildi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortası ne kadar? TARSİM açıkladı

TARSİM’den yangın hasarlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi;

“Ülkemizin pek çok noktasında meydana gelerek, can ve mal kayıplarına yol açan ve aynı zamanda tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen orman yangınları TARSİM olarak bizleri derinden üzmüştür. Bu doğrultuda durumu, Tarım ve Orman Bakanlığımızla koordineli bir şekilde ve çok yakından takip ederek, faaliyet alanımızdaki çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürmekteyiz.

BÜYÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI ORANLARI

Antalya ilimizde sera sigortası ile ilgili alan bazlı sigortalılık oranı yüzde 35, bitkisel ürün sigortamız için yüzde 9 iken bu oran büyükbaş hayvan hayat sigortasında yüzde 20, küçükbaş hayvan hayat sigortasında yüzde 18’dir. Manavgat ilçesinde ise sera sigortası ile ilgili alan bazlı sigortalılık oranı yüzde 88, bitkisel ürün sigortamız için yüzde 11 iken bu oran büyükbaş hayvan hayat sigortasında yüzde 19, küçükbaş hayvan hayat sigortasında yüzde 30’dur.

Söz konusu yangın olaylarının meydana gelmesini takiben, Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, İzmir ve Karaman’daki tarımsal faaliyetlerle iştigal eden sigortalı üretici ve yetiştiricilerimizden şu ana kadar toplam 433 adet hasar ihbarı alınmıştır. Bu ihbarların 319 adedi hayvan hayat sigortaları, 70 adedi sera sigortası ve 44 adedi ise bitkisel ürün sigortası branşlarına aittir. İhbarlı dosyalar için toplam sigortalı varlık bedeli ise 85 milyon TL’dir.

Alınan hasar ihbarlarını takiben eksper görevlendirmeleri çok hızlı bir şekilde tamamlanarak, hasar tespit çalışmalarına ilgili Bölge Müdürlüklerimizin de nezaretinde sahada başlanmıştır. Mevcut durumda 32 eksper ile sahada çalışmalara devam edilmekte olup, Genel Müdürlüğümüzde yapılacak incelemelerin akabinde hasar dosyalarının tamamlanmasının ardından sigortalı üreticilerimize hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamak ümidiyle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Kaynak: İHA

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