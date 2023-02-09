Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında azalma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Hayvansal Üretim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalarak 17 milyon 24 bin baş oldu. Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalarak 16 milyon 852 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 7,4 azalarak 171 bin 835 baş oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalarak 56 milyon 266 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,1 oranında azalarak 44 milyon 688 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında azalarak 11 milyon 578 bin baş oldu.

BAL ÜRETİMİ ARTTI

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 1,2 azalarak 84 bin 885 ton, kıl üretimi yüzde 4,6 azalarak 6 bin 393 ton, tiftik üretimi ise yüzde 10,9 azalarak 417 ton olarak gerçekleşti. Bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 22,8 artarak 118 bin 297 ton oldu.

İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,9 oranında azalarak 559 oldu. İpek böcekçiliği ile uğraşan hane sayısı yüzde 12,9 oranında azalarak 1 761 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,5 oranında azalarak 5 bin 577 adet, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında azalarak 69 ton olarak gerçekleşti.

