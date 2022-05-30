Büyüme rakamları öncesi Nebati'den kritik açıklama

KKM ile Döviz etkisini azalttık. Enflasyonda ataleti kırmayı ve fiyat istikrarını kalıcı olarak yaparak halkın alım gücünü eskisi gibi yapmayı hedefliyoruz. Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak sadece devletin çözeceği sorun olarak görmüyoruz. Küresel olumsuzluklara rağmen toplumun her kesimini korumak için sektörlerle tam koordinasyon halindeyiz. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.