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Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2023 Şubat ayı Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Çiftçilere toplam 13,8 milyar TL destek!

28.02.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buzağı destek ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapıldı. Çiftçilere 11 kalemde destek ödemesi yapacaklarını aktaran Bakan Kirişci, toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin yatırılacağı tarihi de duyurdu. Peki, Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2023 Şubat ayı Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2023 Şubat ayı Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Çiftçilere toplam 13,8 milyar TL destek!

Buzağı destek ödemeleri tarihi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklaması sonrası merak konusu oldu. Bakan Kirişci 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlere de değinerek afet bölgesinde üreticilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini vurguladı. Bakan Kirişci'nin açıklaması sonrası Buzağı destek ödemeleri tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Buzağı destek ödemeleri ile ilgili detaylar...

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Buzağı destek ödeme tarihi merakla bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin 24 Şubat günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

2023 ŞUBAT AYI BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun"

2 milyon 520 bin 567 çiftçiye 11 kalemde destek ödemesi yaptıklarını duyuran Bakan Kirişci, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"2 milyon 167 bin 958 üreticimize mazot ve gübre kapsamında 12 milyar 508 milyon 946 bin 845 TL, 238 bin 93 üreticimize yem desteği 733 milyon 574 bin 582 TL, 634 yetiştiricimize su ürünleri kapsamında 119 milyon 344 bin 310 TL, 26 bin 329 yetiş anaç koyun keçi desteği kapsamında 191 milyon 991 bin 600 TL, 62 bin 606 yetiştiricimize buzağı desteği kapsamında 127 milyon 6 bin 325 TL, 8 bin 909 yetiştiricimize sürü büyütme desteği kapsamında 57 milyon 952 bin TL, 9 bin 993 yetiş arıcımıza 36 milyon 615 bin TL destek sunuldu."


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