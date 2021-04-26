Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu

Açıklamayı Twitter’dan yapan Bakan Pakdemirli, buzağı, manda ve malak üreticilerine verilecek 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL’lik ödemelerinin e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabileceğini vurguladı.

BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL’lik hayvancılık desteğinin, hesaplara aktarmaya başladıklarını belirterek, manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10 bin 449 yetiştiriciye, 82 bin 303 baş dişi manda için, 24 milyon 42 bin 550 Türk lirası, buzağı desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında 676 bin yetiştiriciye, 3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 Türk lirası, malak desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında ise 8 bin 253 yetiştiriciye, 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 Türk lirası olmak üzere; toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 Türk lirası destek ödemesi üreticilere yatırılacağını duyurdu.

2020 buzağı destek paralarının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik numaraları ile sorgulanabiliyor.



