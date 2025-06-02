BYD’den satış rekoru! İndirimler elektrikli araç talebini uçurdu

Çinli otomobil üreticisi BYD, Mayıs ayında yaptığı büyük indirimlerin etkisiyle bu yılın en yüksek satış rakamına ulaştı. Şirket, ay boyunca 382 bin 476 araç sattığını açıkladı. Bu rakam, BYD'nin 2024 yılı içindeki en iyi aylık performansı oldu.

Satılan araçların 376 bin 930’u binek otomobil olurken, özellikle elektrikli araç satışlarındaki artış dikkat çekti. 204 bin 369 adet bataryalı elektrikli araç (BEV) satışı ile 172 bin 561 adetlik plug-in hibrit satışını geride bıraktı. Bu durum, yılbaşından bu yana yalnızca ikinci kez tam elektrikli araçların hibritleri geçtiği ay olarak kayıtlara geçti.

İNDİRİM ETKİSİ HİSSEDİLDİ

BYD, Mayıs ayının son günlerinde fiyatlarda yüzde 34’e varan büyük indirimler yaptı. Bu hamle, sadece müşterileri showroomlara çekmekle kalmadı; aynı zamanda sektörde geniş çaplı bir fiyat rekabetini de tetikledi. Şirketin hisseleri ve diğer elektrikli araç üreticilerinin hisseleri bu gelişmelerin ardından düşüş yaşadı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), hafta sonu yaptığı açıklamada, isim vermeden otomobil firmalarını uyararak, “düzensiz fiyat savaşlarının kısır rekabeti artırdığı ve şirketlerin kâr marjlarını düşürdüğü” uyarısında bulundu.

BAYİLERE TRAFİK ARTTI

Citi Research analistlerine göre, BYD’nin indirim hamlesinden sonra bayilere olan müşteri trafiği haftalık bazda yüzde 30 ila 40 arasında artmış olabilir.

HEDEF 5,5 MİLYON ARAÇ

Yılbaşından bu yana 1,76 milyon adet araç satan BYD, 2025 sonuna kadar 5,5 milyon adet satış hedefliyor.