Çalışamayacak olan vatandaşlar 3960 gün ile emekli oluyor!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile belirlenen şartları yerine getiren engelli vatandaşlar, emeklilik maaşına kavuşurlar. Yasa kapsamında engelli çalışanların emekli olabilmesinin şartları ve çerçevesi belirlenmiştir. Engelli çalışanlara diğer sigortalı vatandaşlara göre emeklilik için gerekli olan yaş, sigortalılık süresi ve prim günü ödeme miktarı gibi şartları daha kısa sürede tamamlama imkanı sunulmuştur.

SSK (4A), BAĞ-KUR(4B) veya Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı olarak çalışan vatandaşların emekli olma şartları 1 Ekim 2008 tarihi baz alınarak düzenlenmiştir. Peki 2020 yılı engelli emeklilik maaşının şartları nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Yaş sınırı var mıdır? Engeli vatandaşlar vergi indiriminden yararlanabilirler mi? İşte, engelli emekli maaşına dair merak edilen bütün detaylar...

ENGELLİ EMEKLİ MAAŞININ ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli emekli maaşına ilişkin şartlar çalışanların sigortalılık türüne ve ilk defa sigortalandırıldıkları tarihlere göre değişiklik göstermektedir. Engelli vatandaşların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi ve kişinin adına ödenen prim günü miktarı dikkate alınır.