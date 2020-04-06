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Çalışamayacak olan vatandaşlar 3960 gün ile emekli oluyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

Engelli emeklilik maaşı; genellikle malulen emeklilik ile karıştırılır. Malulen emeklilik çalışma hayatı sırasında yaşanılan hastalık, kaza veya rahatsızlık nedeniyle iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşanması durumunda ortaya çıkar. Engelli emeklilik maaşında hem sonradan oluşan malullük durumu hem de doğuştan gelen engel hali dikkate alınır.

Çalışamayacak olan vatandaşlar 3960 gün ile emekli oluyor!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile belirlenen şartları yerine getiren engelli vatandaşlar, emeklilik maaşına kavuşurlar. Yasa kapsamında engelli çalışanların emekli olabilmesinin şartları ve çerçevesi belirlenmiştir. Engelli çalışanlara diğer sigortalı vatandaşlara göre emeklilik için gerekli olan yaş, sigortalılık süresi ve prim günü ödeme miktarı gibi şartları daha kısa sürede tamamlama imkanı sunulmuştur.

SSK (4A), BAĞ-KUR(4B) veya Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı olarak çalışan vatandaşların emekli olma şartları 1 Ekim 2008 tarihi baz alınarak düzenlenmiştir. Peki 2020 yılı engelli emeklilik maaşının şartları nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Yaş sınırı var mıdır? Engeli vatandaşlar vergi indiriminden yararlanabilirler mi? İşte, engelli emekli maaşına dair merak edilen bütün detaylar...

ENGELLİ EMEKLİ MAAŞININ ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli emekli maaşına ilişkin şartlar çalışanların sigortalılık türüne ve ilk defa sigortalandırıldıkları tarihlere göre değişiklik göstermektedir. Engelli vatandaşların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi ve kişinin adına ödenen prim günü miktarı dikkate alınır.

  • Sigortalı olarak çalışırken iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayanların en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü ödemesi yapılması gerekir.

  • Emekli olabilmek için yetkilendirilmiş sağlık kurumları tarafından verilen raporda engel oranı en az yüzde 40 olmalıdır. Sağlık raporunda verilen engellilik yüzdesine göre; emeklilik şartları farklılaşır.

ENGELLİLİK YÜZDESİNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

-1 Ekim 208 tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun ile birlikte; engelli derecelerine göre emeklilik şartları belirlenmiştir:

  • Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yüzde 60 ve üzerinde engel oranına sahip kişilerin; 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3960 prim günü ödemesi şartını tamamlaması gerekir.

  • Sigortalı olarak çalışma hayatına atılmadan önce yüzde 50 ve 59 arasında engel oranına sahip kişilerin; 16 yıllık sigortalılık süresi ve 4320 prim günü ile emekli olmasının kapıları aralanmıştır.

-Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yüzde 40 ve 49 arasında engel oranına sahip kişilerin; 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4680 prim günü ödemesi lazım.

ENGELLİ VATANDAŞLARA VERGİ İNDİRİMİ HAKKI TANINMIŞTIR

Engelli kişilerin erken emekli olabilmesi için vergi indirimi uygulaması devreye sokulmuştur. Sağlık raporunda belirtilen engel oranına göre kişilere vergi indirimi uygulanır. Buna göre;

  • Çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybeden 1. derece engelli vatandaşlara 1400 TL vergi indirimi yapılıyor.

-Çalışma gücünün asgari yüzde 60'ını kaybeden 2. derece engelli vatandaşlara 790 TL vergi indirimi imkanı sunuluyor.

-Çalışma gücünün asgari yüzde 40'ını kaybeden 3. derece engelli vatandaşlara 350 TL vergi indirimi olanağı tanınıyor.

ENGELLİ EMEKLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Engelli bireyler emeklilik başvurusunu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden bizzat yapabilirler. Engelli bireylerin başvurusu sırasında, üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı veya nüfus sureti, engelli sağlık raporu ve maaş bordrosu belgelerinin olması yeterli olur.

Başvuru sırasında engelli vatandaşlara kurum tarafından "emeklilik tahsisi talep formu" iletilir. Kişi bu formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmalı, imzalamalıdır. Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından; başvuru tarihini takip eden aydan itibaren emeklilik maaşı ödemesi yapılmaktadır.

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Malulen emeklilik,

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