Çalışan anne-babalara müjde! Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor!

Sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak çalışan annelerin hem çocuklarına zaman ayırması hem de daha huzurlu bir şekilde istihdam edilmesi için sosyal yardımlar verilmektedir. Doğum yardımı ile başlayan sosyal yardımlar; çocukların oyun çağına gelmesiyle birlikte kreş ve bakıcı yardımı ile desteklenmektedir.

Binlerce ailenin maddi ve manevi olarak rahatlamasına imkan tanıyan kreş ve bakıcı yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülür. Bakanlık, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme Projesi" ile hem çalışan kadınları hem de bakıcı istihdamını artırmayı amaçlar. Peki, bakıcı ve kreş yardımının şartları nelerdir? Kreş ve bakıcı yardımı nedir? Nasıl alınır? İşte, bakıcı ve kreş yardımına ilişkin öğrenilmesi gereken detaylar...

BAKICI VE KREŞ YARDIMI NEDİR? BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bakıcı yardımı 0-2 yaş aralığındaki çocukların bakımı için devlet desteği ile maddi durumu kötü olan ailelere destek sağlanır. Kreş yardımı ise; oyun çağına gelen çocuklarını kreşe gönderme durumu olmayan ailelere verilen maddi desteği ifade eder.