Çalışan anne-babalara müjde! Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor!

Sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak çalışan annelerin hem çocuklarına zaman ayırması hem de daha huzurlu bir şekilde istihdam edilmesi için sosyal yardımlar verilmektedir. Doğum yardımı ile başlayan sosyal yardımlar; çocukların oyun çağına gelmesiyle birlikte kreş ve bakıcı yardımı ile desteklenmektedir.
Binlerce ailenin maddi ve manevi olarak rahatlamasına imkan tanıyan kreş ve bakıcı yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülür. Bakanlık, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme Projesi" ile hem çalışan kadınları hem de bakıcı istihdamını artırmayı amaçlar. Peki, bakıcı ve kreş yardımının şartları nelerdir? Kreş ve bakıcı yardımı nedir? Nasıl alınır? İşte, bakıcı ve kreş yardımına ilişkin öğrenilmesi gereken detaylar...
Bakıcı yardımı 0-2 yaş aralığındaki çocukların bakımı için devlet desteği ile maddi durumu kötü olan ailelere destek sağlanır. Kreş yardımı ise; oyun çağına gelen çocuklarını kreşe gönderme durumu olmayan ailelere verilen maddi desteği ifade eder.
Çalışan anneler için verilen kreş ve bakıcı yardımı başvurusu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat yapılabilir. Başvurusunu merkeze gitmeden yapmak isteyenler ise e-Devlet kapısı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden online olarak başvuru yapabilirler.
Başvuru sırasında kişilerin yanında; üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartının fotokopisi, kreş başvuru formu, maaş bordrosu, ikamet belgesi ve kira kontratı belgelerinin olması yeterlidir.
0-5 yaş aralığındaki çocukların kreş masrafları yardım kapsamında karşılanmaktadır. 5 yaşından büyük çocuklar için ana okula dair desteklerin araştırılması daha yararlı olacaktır.
Anne ve babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve bir işte sigortalı olarak çalışması gerekir.
-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından faaliyetleri denetlenen gündüz bakımevi ya da kreşlere yönlendirilen çocukların devam durumları denetlenmektedir. Devamsızlık yapan çocuklar için uygulanan destek ödemeleri kesilir.
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