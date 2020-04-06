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Çalışan anne-babalara müjde! Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 17:28 | Son Güncelleme

Çalışan annelere ayda 1200 TL devlet destekli bakıcı ve kreş yardımı ödeneği müjdesi verildi. Doğum öncesi ve sonrasındaki dönemlerde kadınların huzurlu bir şekilde iş hayatına dönmesi için başta izin olmak üzere birçok sosyal destek sağlanmaktadır. "Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında annelere verilen destekler hız kesmeden devam ediyor.

Çalışan anne-babalara müjde! Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor!

Sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak çalışan annelerin hem çocuklarına zaman ayırması hem de daha huzurlu bir şekilde istihdam edilmesi için sosyal yardımlar verilmektedir. Doğum yardımı ile başlayan sosyal yardımlar; çocukların oyun çağına gelmesiyle birlikte kreş ve bakıcı yardımı ile desteklenmektedir.

Binlerce ailenin maddi ve manevi olarak rahatlamasına imkan tanıyan kreş ve bakıcı yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülür. Bakanlık, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme Projesi" ile hem çalışan kadınları hem de bakıcı istihdamını artırmayı amaçlar. Peki, bakıcı ve kreş yardımının şartları nelerdir? Kreş ve bakıcı yardımı nedir? Nasıl alınır? İşte, bakıcı ve kreş yardımına ilişkin öğrenilmesi gereken detaylar...

BAKICI VE KREŞ YARDIMI NEDİR? BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bakıcı yardımı 0-2 yaş aralığındaki çocukların bakımı için devlet desteği ile maddi durumu kötü olan ailelere destek sağlanır. Kreş yardımı ise; oyun çağına gelen çocuklarını kreşe gönderme durumu olmayan ailelere verilen maddi desteği ifade eder.

Çalışan anneler için verilen kreş ve bakıcı yardımı başvurusu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat yapılabilir. Başvurusunu merkeze gitmeden yapmak isteyenler ise e-Devlet kapısı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden online olarak başvuru yapabilirler.

Başvuru sırasında kişilerin yanında; üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartının fotokopisi, kreş başvuru formu, maaş bordrosu, ikamet belgesi ve kira kontratı belgelerinin olması yeterlidir.

BAKICI YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

  • Bakıcı ile başvuru sahibi aile üyelerinin ilk adımda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. İki tarafın da aynı ilde ikamet etmesi ve belirlenen illerde olması gerekir.
  • Bakılacak bebek 0-2 yaş aralığında olmalıdır. (24 aylık olan bebekler de yardım kapsamında yer almaktadır.)
  • Doğum yapan annenin bir iş yerinde sigortalı olarak çalışması ve maaşının asgari ücretin brüt tutarının 2 katından az olması gerekir.
  • Çocuk bakıcısı 18 yaşından büyük kadınlar arasından seçilir. Bakıcının özellikle ebeveynlerin 3. dereceye kadar akrabası olmaması önemli bir detaydır.
  • Çocuk bakıcısının en az ilkokul mezunu olması şarttır.
  • Başvurusunu ileten annenin aynı program kapsamda başka bir aileye çocuk bakıcısı olarak beyan edilmemiş olması da lazım.

KREŞ YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

  • Kreş yardımı başvurusunu yapacak kişinin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde yaşıyor olması gerekir.

  • 0-5 yaş aralığındaki çocukların kreş masrafları yardım kapsamında karşılanmaktadır. 5 yaşından büyük çocuklar için ana okula dair desteklerin araştırılması daha yararlı olacaktır.

  • Anne ve babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve bir işte sigortalı olarak çalışması gerekir.

  • Kreş yardımı değişen ekonomik şartlardan dolayı sabit olarak belirlenmemiştir.

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından faaliyetleri denetlenen gündüz bakımevi ya da kreşlere yönlendirilen çocukların devam durumları denetlenmektedir. Devamsızlık yapan çocuklar için uygulanan destek ödemeleri kesilir.

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