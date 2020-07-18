Çalışan anneler dikkat! Aylık 100 Euro destek hakkınız var! Almak için...

l Öncelikle, mali destekten faydalanmak isteyen annelerin çocuklarının 0-60 ay aralığında olması gerekiyor. l Proje şu an sadece Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini kapsıyor. Dolayısıyla başvuru için annelerin bu illerde ikamet ediyor olması bekleniyor. l Kesin kayıt tarihine kadar annenin 4A sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olması da ana koşul olarak belirlenmiş durumda. l Anne ile çocuk aynı ikamet adresinde oturuyor olmak zorunda. l Birden fazla çocuğunuz olsa da sadece bir çocuk için mali ödenekten faydalanabilirsiniz. l Proje kapsamında mali destek ödemesi çocuğun yaşı ile sınırlandırılmış durumda. Yani çocuğunuz 72 aylık olduğunda mali ödenek sona eriyor.

MALİ DESTEĞE NASIL BAŞVURULUR? SÜREÇ NASIL İLERLER?

l Mali destek projesi için her ilin kendisine özel belirlenmiş bir kontenjanı bulunmakta. Dolayısıyla ön kayıtları erkenden yaptıran annelerin kesin kayıt şansı daha yüksek.

l Ön kayıt işlemleri sadece web sitesi üzerinden yapılmakta olup, ön kayıt işlemi sadece e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

l SGK Kurumsal Çocuk Bakımı sitesi üzerinden ön kayıt oluşturabilirsiniz.

l Sistem ön kayıt sırasında kesin kayıt randevusu oluşturabilmeniz için sizi yönlendirecektir.

KESİN KAYIT ÖNCESİNDE NE YAPMAK GEREKİR?

l Kesin kayıt randevusu öncesinde çocuğunuzu göndereceğiniz okul öncesi eğitim kurumundan Çocuk Kayıt Bilgi Formu ve Taahhütnamesini imzalatmayı unutmamalısınız.

l Türkiye Halk Bankası'ndan kendi adınıza TL ve Avro olmak üzere iki ayrı hesap açtırmanız gerekiyor.

l Son olarak ön kayıt sırasında belirtilen başvuru formunu eksiksiz doldurarak gerekli evraklarla beraber kayıt ofisini ziyaret edebilirsiniz.

l SGK İl Müdürlüklerine bağlı kayıt ofislerinde imzalayacağınız taahhütname ile mali desteğe hak kazanmış oluyorsunuz.