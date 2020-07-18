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Çalışan anneler dikkat! Aylık 100 Euro destek hakkınız var! Almak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.07.2020 15:42 | Son Güncelleme

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi ile sigortalı çalışmak isteyen annelere müjde! Avrupa Birliği ile ortak yürütülen Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile çalışan annelere SGK tarafından aylık 100 Avro mali destek sağlanıyor. Annelere toplamda 26 milyon Avro'nun üzerinde destek vermeyi hedefleyen projenin detaylarını sizin için araştırdık.

Çalışan anneler dikkat! Aylık 100 Euro destek hakkınız var! Almak için...

Kurumsal Çocuk Bakım Projesi, annelerin çalışmayı bırakmadan ev ve iş yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Aynı zamanda çocukların erken öğrenme dönemini verimli geçirerek okul öncesi eğitimle tanışmasını sağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen proje kapsamında 10.250 anneye destek sağlanacağı açıklandı.

ANNELER MALİ DESTEK UYGULAMASINDAN NASIL YARARLANACAK?

l Öncelikle, mali destekten faydalanmak isteyen annelerin çocuklarının 0-60 ay aralığında olması gerekiyor.
l Proje şu an sadece Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini kapsıyor. Dolayısıyla başvuru için annelerin bu illerde ikamet ediyor olması bekleniyor.
l Kesin kayıt tarihine kadar annenin 4A sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olması da ana koşul olarak belirlenmiş durumda.
l Anne ile çocuk aynı ikamet adresinde oturuyor olmak zorunda.
l Birden fazla çocuğunuz olsa da sadece bir çocuk için mali ödenekten faydalanabilirsiniz.
l Proje kapsamında mali destek ödemesi çocuğun yaşı ile sınırlandırılmış durumda. Yani çocuğunuz 72 aylık olduğunda mali ödenek sona eriyor.

MALİ DESTEĞE NASIL BAŞVURULUR? SÜREÇ NASIL İLERLER?

l Mali destek projesi için her ilin kendisine özel belirlenmiş bir kontenjanı bulunmakta. Dolayısıyla ön kayıtları erkenden yaptıran annelerin kesin kayıt şansı daha yüksek.
l Ön kayıt işlemleri sadece web sitesi üzerinden yapılmakta olup, ön kayıt işlemi sadece e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz.
l SGK Kurumsal Çocuk Bakımı sitesi üzerinden ön kayıt oluşturabilirsiniz.
l Sistem ön kayıt sırasında kesin kayıt randevusu oluşturabilmeniz için sizi yönlendirecektir.

KESİN KAYIT ÖNCESİNDE NE YAPMAK GEREKİR?

l Kesin kayıt randevusu öncesinde çocuğunuzu göndereceğiniz okul öncesi eğitim kurumundan Çocuk Kayıt Bilgi Formu ve Taahhütnamesini imzalatmayı unutmamalısınız.
l Türkiye Halk Bankası'ndan kendi adınıza TL ve Avro olmak üzere iki ayrı hesap açtırmanız gerekiyor.
l Son olarak ön kayıt sırasında belirtilen başvuru formunu eksiksiz doldurarak gerekli evraklarla beraber kayıt ofisini ziyaret edebilirsiniz.
l SGK İl Müdürlüklerine bağlı kayıt ofislerinde imzalayacağınız taahhütname ile mali desteğe hak kazanmış oluyorsunuz.

MALİ DESTEĞİ HAK EDEN ANNELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELER?

l Mali desteği hak eden annelerin, SGK'ya her ay 30 gün çalıştıklarına dair bildirimlerinin işverenleri tarafından yapılması gerekiyor.
l Çocuğunuzun kreş ya da gündüz bakım evine çalıştığınız süre boyunca devam etmesi bekleniyor. Habersiz ziyaretlerle çocuğunuzun kreşe devam edip etmediği denetleneceğini unutmayın!
l Çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş veya anaokulunun ödemelerinin düzenli olarak proje için açtırdığınız Halk Bankası hesabından yapıyor olmanız da şart.

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